鉅亨美股雷達：市場關注各項經濟數據 亞馬遜、英特爾等將公布財報

美股重要看點：

美將公布第三季 GDP、失業金等數據。亞馬遜 (AMZN-US)、英特爾 (INTC-US) 等將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.974 %。美股期貨週四 (26 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.53%，標普 500 期貨跌 0.79%，那斯達克 100 期貨跌 1.05%。

在下周聯準會會議之前，投資人等待各項關鍵數據，以了解貨幣政策前景。在聯準會主席鮑爾暗示聯邦公開市場委員會將在下一次政策會議上維持利率不變之際，華爾街著眼於在第四季度經濟降溫之前，美國經濟成長如何表現。

市場預計美國第三季度 GDP 的提前讀數將從 2.1% 上升至 4.3%。投資者還希望看看 9 月份的收入和支出數據，是否顯示消費者仍然處於良好狀態。

美國銀行周三 (25 日) 發布報告表示，隨着利率攀升加劇美國赤字，2024 年美國國債發行量可能會創下歷史新高。

美銀分析師將 10 年期美國國債供應量的預估上調至 1.34 兆美元左右，較之前預估高出 900 億美元。「更高的利率可能會對赤字支出產生重大影響，並導致美國國債發行量增加，從而產生螺旋效應。」「在融資成本上升的背景下，債券供應前景變得更具挑戰性。」

知名投資人及經濟學家 Peter Schiff 警告表示，當前市場環境與 1987 年股市崩盤時相似，並且美債殖利率飆漲為股市帶來更多風險。

Schiff 在近日發布的一條推文中表示，在 1987 年，美國 10 年期公債殖利率從 7% 升至 10%。儘管一開始道瓊指數在 8 月飆升了 30% 以上，但隨後還是暴跌了 30% 以上。Schiff 斷言，目前的升息帶來了更大的風險。

以色列國防軍周四表示，步兵和戰車周三夜間對加薩地帶發動一次較大規模攻擊，襲擊巴勒斯坦極端組織哈瑪斯的陣地。

以巴戰爭爆發以來，雙方死亡人數已超過 8,000 人，以色列據傳已同意美國的請求，延後對加薩走廊發動地面攻擊的時間點，以便美國國防部部署防空系統。

巴勒斯坦衛生部在周三 (25 日) 公布的數據顯示，以巴戰爭已造成巴方 6,651 人死亡，其中加薩 6,547 人死亡。以色列衛生部的數據則顯示，截至 18 日下午，已有超過 1,400 名以色列人和外國人死亡。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月耐用品訂單月率 (%)，預估 1.5，前值 0.2

美國第三季實際個人消費支出季率初值 (%)，前值 2.5

美國第三季 GDP 季率初值 (%)，預估 4.3，前值 2.1

美國當周初領失業金人數 (萬人)，預估 20.9，前值 19.8

重要個股動態：

由於電子商務配送需求下降，聯合包裹服務公司 (UPS-US) 調降 2023 年營收財測，該公司努力贏回在激烈的勞資談判中失去的客戶，導致其股價在周四盤前下跌 5.3%。

在與卡車司機代表的員工進行合約談判後，這家亞特蘭大公司陷入獲利緊縮的境地。

UPS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Alphabet(GOOGL-US) 因上季雲端業務表現不如預期，周三 (25 日) 暴跌逾 9%，市值蒸發 1666 億美元，創美國企業史上單日市值第五大降幅。

Alphabet 周二盤後公布的上季營收、獲利雙雙超越市場預期，Google Cloud 營收則成長 22% 至 84.1 億美元，不如市場預期的 86.4 億美元。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

在《芭比》電影大熱門的加持下，美泰兒 (Mattel) 周三 (25 日) 公布第三季業績超越華爾街預期，但仍維持年度銷售預期不變，導致盤後股價跌近 7%。

美泰兒預期，全年淨銷售額仍維持在去年的 54.4 億美元不變，但上修獲利預期。調整後全年每股獲利 (EPS) 在 1.15 美元至 1.25 美元之間，高於先前預估的 1.10 美元至 1.20 美元範圍。