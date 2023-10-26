〈財報〉Meta上季營收勁增23% 警告中東衝突挫傷廣告支出 盤後漲勢熄火

在數位廣告復甦和強力撙節的幫助下，社群網站龍頭 Meta(META-US) 上季營收、獲利雙雙超越市場預期，盤後一度勁揚 5.5%，但隨著高層在電話會議中警告，本季廣告需求受中東衝突等大環境因素影響而轉疲，股價震盪走低、下挫 3%。

F2023 Q4 和全年財測 vs FactSet 訪調分析師預測

Q4 營收預測：365-400 億美元 vs 387 億美元

全年費用：870-890 億美元，先前預估 880-910 億美元

F2024 全年財測

費用：增至 940-990 億美元，超過 LSEG 訪調分析師預測

Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 在聲明中說：「我們的社群和事業交出了良好的一季。我對我們團隊在推進人工智慧 (AI) 和混合實境 (MR) 方面的努力感到驕傲，包括我們推出的 Quest 3、與雷朋 (Rayban) 合作的智慧眼鏡，以及 AI 工作室。」

Meta 高層預估第 4 季營收介於 365-400 億美元，大致符合分析師預測的 387 億美元。

Meta 財務長 Susan Li 在電話會議中表示，以巴衝突對第 4 季帶來「更多的不確定性和波動」，市場已經浮現一些疲軟跡象。

她說：「我們很容易受到大環境波動的影響。(2024 年) 營收展望充滿不確定性。」

Meta 盤後股價一度因財報利多而大漲 5.5%，但隨著高層在電話會議中對前景保守看待，股價翻黑走低，截稿前下跌 2.9%。

Meta 周三稍早深陷科技股頹勢，終場重挫 4.17% 至每股 299.53 美元。今年來至周三收盤仍上漲近 150%，是標普 500 成分股第二強，僅次於輝達 (Nvidia)。

FY2023 Q3(9/30 止) 財報關鍵數字 vs 分析師預期

營收：341.5 億美元 (年增 23%) vs 335.6 億美元 (LSEG 調查預期)

EPS：4.39 美元 vs 3.63 美元 (LSEG 調查預期)

淨利：116 億美元 (年增 164%)

每日活躍用戶數 (DAU)：31.4 億 (年增 7%) vs 20.7 億 (StreetAccount 調查預期)

每月活躍用戶數 (MAU)：39.6 億 (年增 7%) vs 30.5 億 (StreetAccount 調查預期)

每位用戶收入均值 (ARPU)：11.23 美元 vs 11.05 美元 (StreetAccount 調查預期)

Meta 正逐漸擺脫去年廣告業務的困頓處境，第 3 季營收年增 23%，創兩年來最佳表現，每月活躍用戶成長 7% 至 31.4 億，優於分析師預期。

Meta 核心的廣告業務已經恢復成長，該公司正在 Instagram 和 Facebook 上大力推動 Reels 短影音，這些有助於增加用戶停留在 app 的時間，雖然廣告商也花了好一段時間熟悉新的格式。祖克伯透露，今年來用戶花在 Facebook 上的時間增加 7%，在 Instagram 上的時間也增加 6%。

另一方面，Meta 今年初也裁撤人力和多項計畫，把焦點擺在利用 AI 改善廣告和運算，而祖克伯在公開場合、尤其是投資人社群談論元宇宙的頻率也下降。

在成本撙節的幫助下，Meta 第 3 季營業利潤率從去年同期的 20% 大躍進到 40%，是兩年來最佳，呼應祖克伯口中的「效率年」(year of efficiency)。

投資人仍密切關注 Meta 的支出，尤其是 AI 和虛擬實境。Meta 周三調降今年度的總費用，如今預估為 870-890 億美元，低於原估的 880-910 億美元，其中資本支出落在 270-290 億美元，低於原估的 270-300 億美元。

但 2024 年總費用預估攀升至 940-990 億美元，其中資本支出介於 300-350 億美元。

Meta 表示，2024 年總費用增加主要是為了擴建 AI 和 VR 工具使用的基礎設施，以及打造這些產品所需要的「較高成本技術人力」。

祖克伯在電話會議中說：「以投資優先選項來說，AI 將是我們在 2024 年最大的項目，包括工程和運算資源。」

根據 Meta 周三的聲明，負責生產智慧眼鏡和頭戴裝置的 Reality Lab 部門上季營收 2.1 億美元、營業虧損 37.4 億美元，分析師事前預測營收 3.134 億美元、營業虧損 39.4 億美元。Meta 預測 Reality Lab 的虧損還會增加。

Meta 截至 9 月底止共雇用 66185 名員工，較去年同期降低 24%。