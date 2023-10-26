【袁志峰專欄】 強勢股下跌反映港股抛售近尾聲

今日推介 - 石藥集團 (1093, $5.98), 目標價 $6.60, 止損價 $5.70

1) 股市前景

周三港股高開低走，恒指收漲 0.6%，成交增加，大型科技股跑贏大市，今年以來錄得顯著升幅的電訊及石油股普遍下跌，反映外資抛售港股已屆尾聲。中央政府推動經濟增長的政策力度有所加強，估計四季度中國經濟數據好轉，推動中港股市做好，建議買入港股。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 474 點，已是全日高位，隨後震盪走低，午後漲幅曾一度收窄至 10 點，收報 17085 點，升 94 點或 0.6%。成交額按日增 6% 至 955 億元，9 月份日均成交額 902 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 0.5 億元，美團 (3690)、理想汽車(2015) 及中芯國際 (981) 錄得 3.3、1.5 及 1.3 億元淨買入，中國移動 (941)、中海油(883) 及快手 (1024) 錄得 6.0、5.9 及 4.5 億元淨賣出。10 月以來累積淨買入 143 億元，9 月淨買入 545 億元。

恒指升 0.6%，藍籌股 49 升 30 跌 1 持平。聯想 (992) 升逾 7%，為升幅最大藍籌。中國宏橋 (1378) 及中升控股 (881) 升逾 4%。石藥集團 (1093)、蒙牛乳業(2319)、網易(9999) 及華潤萬象生活 (1209) 升逾 3%。百威亞太 (1876) 升近 3%。舜宇光學 (2382)、華潤置地(1109)、紫金礦業(2899) 及創科實業 (669) 升逾 2%。中國聯通 (762) 及信義光能 (968) 跌逾 8% 及 5%，為跌幅最大藍籌。港交所 (388) 跌 4%。中石油 (857) 及中海油 (883) 跌近 4% 及 3%。中國移動 (941) 跌逾 2%。中石化 (386) 跌逾 1%。

恒生科指升 2.2%，收報 3700 點，成份股 26 升 4 跌。大型科技股普漲，網易 (9999) 升逾 3%，阿里 (9988)、京東(9618) 及百度 (9888) 升逾 2%，快手 (1024) 跌近 4%，為跌幅最大成份股。東方甄選 (1797) 跌近 2%。聯想 (992) 升逾 7%，為表現最佳成份股。理想汽車 (2015) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 5%。蔚來 (9866) 及小鵬汽車 (9868) 升近 5%。金蝶國際 (268) 漲逾 3%。商湯 (20) 及攜程 (9961) 升近 3%。

板塊方面，石油、電訊及光伏股逆市下跌。大型科技、電動車、軟件、水泥、鋁製品及航運股跑贏大市，漲幅居前。海螺水泥 (914)、華潤水泥(1313) 及中國建材 (3323) 升 5%-7%。中國宏橋 (1378) 及中國鋁業 (2600) 漲逾 4% 及 3%。中遠海控 (1919) 及太平洋航運 (2343) 升逾 3%。

周三上証指數高開 0.8%，早段曾升 1.0%，其後輾轉回落，午後漲幅曾一度收窄至 0.3%，收報 2974.11 點，升 0.4%。深証成指升 0.5%，科創 50 指數跌 0.2%。滬深兩市總成交約 8700 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 700 億元。滬深股通北向交易淨賣出約 13 億元，10 月以來累積淨賣出 435 億元，9 月淨賣出 372 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

行政長官李家超發表任內第二份《施政報告》表示，將股票印花稅稅率由現時買賣雙方各按交易金額支付 0.13%，下調至 0.1%，目標於 11 月底完成立法程序。(信報)

4) 個股訊息

李寧 (2331) 公布，截至 9 月底止第三季度，整個平台之同店銷售按年錄得中單位數下降。就渠道而言，零售渠道錄得中單位數增長及批發渠道錄得 10% 至 20% 低段下降，電子商務虛擬店舖業務按年下降低單位數。(信報)

中國海外 (688) 公布，2023 年第三季度集團的收入為 282.5 億元(人民幣．下同)，按年升 61.2%；經營溢利 35.3 億元。今年首 9 個月，集團的收入 1174.1 億元，經營溢利 226 億元，較去年同期不包含收購股權所產生收益的經營溢利，按年升 5.9%。(信報)

中國鋁業 (2600) 公布，今年第三季度，股東應佔盈利 19.36 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 1.05 倍。期內，營業收入 543.42 億元，按年跌 20.8%。(信報)



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