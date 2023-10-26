〈財報〉暢銷藥物雖遇學名藥挑戰 必治妥施貴寶獲利超越預期

必治妥施貴寶 (BMY-US) 周四 (26 日) 公布的上季調整後獲利超出預期，營收符合預期，但該公司廣受歡迎的血癌藥物 Revlimid 的銷量因學名藥競爭而大幅下滑。

這家全球最大製藥公司之一第 3 季營收 109.6 億美元，較去年同期下降 2%。

該製藥商表示，下降的原因是 Revlimid 銷售額下降，該季銷售額為 14.3 億美元。必治妥施貴寶一直面臨著推出或收購新藥品的壓力，因為 Revlimid 以及血液稀釋劑 Eliquis 和癌症免疫療法 Opdivo 等其他暢銷治療藥物最終與更便宜的學名藥競爭。

必治妥施貴寶表示，Revlimid 的銷售額較 2022 年第 3 季下降 41%，也是因為透過該公司的患者援助基金會免費接受該藥物的患者數量增加所致。

該公司上季淨利 19.3 億美元，合每股 93 美分。去年同期淨利為 16.1 億美元，合每股 75 美分。排除某些項目，調整後每股獲利為 2 美元。

必治妥施貴寶第 3 季財報與華爾街預期比較如下：

●調整後每股獲利 2 美元，高於預期的 1.76 美元

●營收 109.6 億美元，與預期相同

截至周三 (25 日) 收盤，必治妥施貴寶今年以來下跌超過 21%，該公司市值約 1180 億美元。

該公司將全年調整後每股獲利財測從先前的每股 7.35 至 7.65 美元縮小至 7.50 至 7.65 美元。並重申其全年營收財測不變，即以低個位數百分比下降。

值得注意的是，該公司將 Revlimid 的全年營收預測從 7 月的 55 億美元上修至 60 億美元，即使該藥物的銷售額下降。

必治妥施貴寶表示，舊藥和新藥都有助於抵消 Revlimid 第 3 季銷售額的下降。

Eliquis 本季銷售額 27.1 億美元，Opdivo 銷售額 22.8 億美元，分別較去年同期成長 2% 和 11%。然而，這兩種藥物均未達到 FactSet 分析師的預期。

必治妥施貴寶與輝瑞共享的 Eliquis 是首批被選中與聯邦醫療保險計劃進行價格談判的 10 種藥物之一。

同時，多種新產品組合本季銷售額達 9.28 億美元，較去年同期成長 68%，必治妥施貴寶表示，成長主要是由需求增加推動的，其中包括處方貧血藥物 Reblozyl，該藥物本季銷售額為 2.48 億美元。

皮膚癌藥物 Opdualag 第 3 季銷售額也達到 1.66 億美元，較去年同期成長 98%。這兩種藥物也未達到 FactSet 分析師銷售預期。