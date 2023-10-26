知名經濟學家：當前環境與1987年相似 股市恐將暴跌

知名投資人及經濟學家 Peter Schiff 警告表示，當前市場環境與 1987 年股市崩盤時相似，並且美債殖利率飆漲為股市帶來更多風險。

Schiff 在近日發布的一條推文中表示，在 1987 年，美國 10 年期公債殖利率從 7% 升至 10%。儘管一開始道瓊指數在 8 月飆升了 30% 以上，但隨後還是暴跌了 30% 以上。Schiff 斷言，目前的升息帶來了更大的風險。

Schiff 在另一條推文中，就表達了對長期美國公債的擔憂。「目前風險最高的金融資產之一是長期美國公債。但在過去的幾 10 年裡，它們一直是首選的避險資產。 如今投資人需要一種新的避險資產，而唯一剩下的就是黃金。」

他也指出，債券殖利率、石油和黃金似乎都將持續走高，這樣的厄運三重奏是對投資人的一個警告，就是通膨已經根深蒂固。他進一步警告，美元可能是下一個跌落的，美股則可能是最後反應的。

華爾街知名美股空頭、摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 先前表示，由於面臨企業獲利預期下調和聯準會收緊政策等多種風險，美股年底上漲的可能性正在減弱。

曾經精準預測 2000 年和 2008 年股市崩盤的傳奇投資人 John Hussman 也曾警告，如今美股定價嚴重過高，可能將暴跌 60% 以上。如今的市場估值處於美國歷史上三大泡沫極端之一，可與 1929 年和 2000 年的高點相比。前兩次投機最後都以災難性方式結束，他認為目前的泡沫可能也會以類似方式消失。