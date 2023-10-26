巴菲特再度增持西方石油 持股比重超過25%

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 近日再度增持西方石油公司 (OXY-US)，是自 6 月下旬以來的首次。

根據向美國證券交易委員會提交的文件顯示，波克夏海瑟威於週一至週三波買進了 390 萬股，現今持股數量增至 2.28 億股，價值 145 億美元，持股比達到 25.8%。西方石油股價週三上漲 1.2%，至 63.47 美元。波克夏海瑟威最近一次買進的平均價格接近每股 63 美元。

文件中還顯示，自 6 月底以來，西方石油對波克夏海瑟威持有的股息率 8% 的優先股支付了約 7 億美元。

巴菲特在 5 月的公司年會上曾表示，波克夏海瑟威不會尋求西方石油的控制權。波克夏自 2022 年初以來就持續增持西方石油公司的股份。波克夏已獲得監管部門批准，可以收購該公司多達 50% 的股份。

除了西方石油的普通股和優先股外，波克夏還擁有近 8,400 萬張認股權證，可以以略低於每股 60 美元的價格執行。

波克夏海瑟威先前公布上季營業利益優於市場預期，且現金儲備回升到歷史高點附近。Edward Jones 分析師 Jim Shanahan 說：「我們仍認為波克夏是多元資產組合中值得擁有的個股，主因是其防禦的特質。隨著利率走高，波克夏的獲利展望大幅改善，現金餘額也回到歷史高點附近。」

此外，在聯準會 (Fed) 積極升息下，波克夏囤積美國短天期公債的現金投資收益也頗有進展。巴菲特曾透露，他每周一買進價值 100 億美元的 3 個月和 6 個月期美國公債。