Stellantis砸85.09億港元 認購零跑汽車1.94億股H股 成立合資公司

中國零跑汽車 (09863-HK) 周四（26 日）證實市場傳聞，在港交所公告與 Stellantis 訂立認購協議，Stellantis 將以 85.09 億港元（11 億美元）認購零跑汽車 1.94 億股 H 股，成為 Stellantis 搶佔中國市場的最新嘗試。

據《界面新聞》報導，根據上述認購協議，零跑汽車已有條件同意向 Stellantis 配發及發行 1.94 億股 H 股，認購價為每股 43.8 港元，較周三收盤價溢價 19%。零跑汽車股價周四早盤應聲暴漲 11.41%。

Stellantis 將取得零跑汽車約 20% 股權，成為大股東，並在董事會獲得兩個席次。

認購事項所得款項總額為 85.09 億港元，零跑汽車擬用於研發投資、營銷、提升生產能力、營運資金等用途。

此外，零跑汽車與 Stellantis 訂立合資公司協議，零跑汽車與 Stellantis 將分別持有合資公司 49% 與 51% 股權，由 Stellantis 委任該合資公司的執行長，且合資公司將成為 Stellantis 的併表附屬公司。

合作關係可讓 Stellantis 在中國境外生產和銷售一些零跑汽車，並取得零跑汽車的零件和某些技術。

「此次合作洽談了大概七個多月，這是一次在汽車行業前所未有的非常深入的合作，將給我們未來的發展帶來巨大機會。」零跑創始人朱江明說，今年零跑接觸了很多全球車廠，之所以選擇 Stellantis，在於雙方文化非常契合，都是比較節儉，講究效率、簡單、高效，專注產品技術。

另一個考量是互補，目前零跑汽車 98% 的銷售都在中國市場，零跑要拓展全球市場，需要一位好的合作夥伴。無論是效率、產品、服務，還是銷售網，Stellantis 都做得非常優秀，具成本控制優勢。

今年以來，零跑汽車在香港的股價大漲約 22%，市值達到 54 億美元。

Stellantis 擁有克萊斯勒、飛雅特、Jeep、Peugeot 等品牌。

全球汽車製造商一直在留意中國電動車市場，尋求在這個世界第二大經濟體擴張。福斯汽車公司 （Volkswagen） 今年 7 月表示，計劃向小鵬汽車投資 7 億美元，並在中國共同開發電動車。