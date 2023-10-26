美股重點新聞摘要2023年10月26日

今日操盤前瞻

美股財報 (10/25 盤後)：Meta(META)、IBM(IBM)

歐洲央行利率決議

美國 Q3 GDP 初值、Q3 核心 PCE、上周失業金數據

Meta 上季營收勁增 23% 警告中東衝突挫傷廣告支出 盤後漲勢熄火

在數位廣告復甦和強力撙節的幫助下，社群網站龍頭 Meta(META-US) 上季營收、獲利雙雙超越市場預期，盤後一度勁揚 5.5%，但隨著高層在電話會議中警告，本季廣告需求受中東衝突等大環境因素影響而轉疲，股價震盪走低、下挫 3%。閱讀全文...

AI 策略展現成果 IBM 上季財報優預期 維持全年展望不變

IBM(IBM-US) 周三 (25 日) 公布上季財報優於預期，並重申全年財測不變，執行長表示，進軍人工智慧 (AI) 領域的努力已開始展現成果，消息激勵盤後股價走高。閱讀全文...

傳華為手機晶片由 ASML 設備生產 美國新限制難阻止中國進步

彭博周三 (25 日) 援引知情人士消息報導，中國晶片製造商中芯國際 (0981-HK) 使用艾司摩爾 (ASML) 的設備替華為 Mate 60 Pro 製造了一款先進晶片，美國對艾司摩爾的出口限制可能來得太晚，無法阻止中國在晶片製造方面的進步。閱讀全文...

傳蘋果明年推出新款 AirPods 與 AirPods Max 充電盒升級並採 USB-C 設計

彭博知名蘋果專欄作家 Mark Gurman 周三 (25 日) 撰文指出，蘋果計劃對其 AirPods 系列產品從頭到尾進行全面改革，替這款蘋果熱銷產品之一帶來新變化。閱讀全文...

美債市場「惡性循環」風險 讓 Fed 的 QT 成焦點

美國公債正面臨 40 年來最大拋售，市場將焦點轉向其在國內的最大買家——美國聯準會 (Fed)。閱讀全文...