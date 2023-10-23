聖暉轉投資衛司特預計11月下旬上櫃 明年展望審慎樂觀

聖暉 (5536-TW) 轉投資 PCB 製程應用電解設備及耗材廠衛司特 (6894-TW)，上櫃案已獲准，衛司特預計 11 月下旬掛牌上櫃， 衛司特並將於明 (24) 日召開上櫃前業績發表會，董事長林世民指出，衛司特業績應已在第二季落底，審慎看待明年業績展望。

衛司特 2023 年第三季營收 1.94 億元，季增 25.2%，年減 1.18%，2023 年前三季營收 5.26 億元，年減 14.68%。衛司特 2023 年上半年營收 3.32 億元，毛利率 39.42%，稅後純益 7085 萬元，每股純益 3.47 元。

衛司特成立於 2001 年 1 月，董事長兼總經理為林世民，主要業務是電解設備與耗材及再生金屬服務等，資本額為 2 億 402 萬元，上櫃時股本約 2.38 億元。

衛司特 2019 年引進聖暉為策略夥伴，聖暉以每股 98 元認購 1300 張股票，目前持股衛司特 1872 張，持股比例 9.18%，並有一席董事席次。

衛司特兩大收入來源為再生金屬服務收入、電解設備與耗材，三大主要服務領域為半導體、印刷電路板及光電面板等產業。

衛司特以獨創「廠中廠 BOO(Build-Operate-Own)」模式於客戶廠內建置金屬廢水處理與再生系統，提供設備並派員駐廠操作，將含銅廢液以電解法析出純度大於 99% 以上金屬，再售予相關產業上游供應鏈，以落實廢棄物資源化，達成綠色循環經濟。

衛司特在越南及中國的江蘇及昆山均設立據點，而上市 PCB 廠欣興 (3037-TW) 及華通 (2313-TW) 均為衛司特重要客戶，台 PCB 廠商大量赴越南、泰國投資新廠，也可望爲衛司特帶來新的營運商機。

衛司特業務版圖已由 PCB 產業，進一步推進到面板及半導體產業。除銅金屬回收之外，也將跨入鋰、鈷回收。

衛司特今日興櫃最後成交價爲每股 163 元。