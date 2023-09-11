雲品8月營收寫同期新高 餐飲宴會訂單看到2025年

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (11) 日公告 8 月合併營收為 1.71 億元，月減 8.29%，年增 2.1%，創同期新高，雲品說明，旗下餐飲宴會業務詢問度皆直線攀升，已預約到 2025 年第一季，將持續發展委託經營管理事業，同時穩健擴張國旅渡假飯店、商務酒店營運。

累計前 8 月雲品合併營收 14.62 億元，年增 20.31%。

雲品說明，旗下君品 Collection 中的新北淡水嘉盧、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特、新北烏來蘇卡利 ‧ 漫活、台北茹曦酒店餐飲事業，以及台中水湳的圓觀等，餐飲宴會詢問度皆高，已預約到 2025 年第一季。

而在台北陽明山的草山玉溪、美軍俱樂部、逗留森林等充滿自然氛圍的場地，也已預訂到明年下半年。

雲品觀察到，疫情婚宴市場猛爆復甦，婚宴桌數雖減少，但桌價預算提高，許多婚宴轉型成百人左右的精緻婚宴。

雲品正持續推展委託經營事業，目前共有台中、南投、台南、高雄和台東等地，分別進行提案和議約中。

另一方面，日月潭雲品溫泉酒店改裝升級完成，並設置行政酒廊雲水，雲品指出，此造成一波尊榮樓層客房的搶訂熱潮，有效提升高端來客，即便面對疫後首個國人能出國旅行的暑假，也維持了穩定的基本盤。

此外，君品酒店則是受惠港澳、日韓旅客來台觀光熱潮，暑期住房率和平均房價皆同步回升，雲品看好，有望逐步恢復疫情前水準。

不僅如此，甫揭曉的《臺灣米其林指南 2023》中，君品「頤宮」中餐廳和「雅意」義式餐廳分別取得米其林三星、米其林入選餐廳的肯定，未來將持續推廣高端餐飲和住房銷售。