台北五星飯店再添一家！漢來平均房價逾7000元 不排除IPO

長年深耕南部，有南霸天之稱的高雄漢來飯店揮軍北上，台北漢來大飯店將於明 (7) 日試營運，斥資近 60 億元打造，預計 12 月 12 日正式開幕，目標平均房價達 7000-7500 元，3 年損平，隨著據點拓增，不排除 3-5 年後推動 IPO 計畫。

台北漢來是漢來飯店事業群ㄑㄨㄟㄨㄟ 28 年後，首度跨足北部的代表作，緊鄰南港展覽館，定位為五星級商務飯店，並瞄準歐洲日益增加的會展和商務旅遊需求，在保有品牌自主與彈性下，加盟荷蘭金鬱金香酒店集團，營運首年客房加餐飲營收上看 16-17 億元，力拚 3 年左右損平。

漢來飯店事業群總經理林子寬說明，漢來一直有北上發展的目標，籌備期長達逾 10 年，在開出後，未來配合立體空橋連接南港展覽館 1 館與 Lalaport，將串聯成國內最大會展中心與複合式購物地標。

台北漢來目標未來歐美來客占比 40-45%，日本 20%，東南亞 10-15%，其他為導入國旅客，而為拉高精緻服務門檻，更全面導入金鑰匙與英式管家認證制度，全台僅 22 位的飯店頂尖金鑰匙禮賓司中，漢來飯店即占有 4 位。

另一方面，漢來於 3 月得標台中日月潭日月行館未來 40 年經營權，定名為漢來日月行館，預計明年春季投入營運，平均房價將設在 2.5 萬元。

台北漢來全棟為結合綠建築和智慧奢華概念的五星級飯店，自 2013 年起籌備施工，設置有 425 間現代簡約奢華客房、6 間餐廳，包括島語自助餐廳、東方樓頂級粵菜、大廳酒廊、日日烘培坊與年底前開放營運的頂級鍋物及牛排館，另規劃最大容納 1200 人的國際宴會廳、全台唯一天空森林戶外禮堂、菁英旅客專屬行政酒廊—貴賓軒，以及戶外無邊際游泳池、全台飯店最大健身房與三溫暖設施。