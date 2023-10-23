興采董座：國防標案Q4開始放量 營收將跳增

紡織廠興采 (4433-TW) 董事長陳國欽表示，軍用製品標案第四季開始放量，預計 11、12 月營收明顯向上，全年營收將持平去年水準。法人估，興采第四季營收可望季、年增超過 5 成，將同步帶動全年獲利。

興采今年 2 月中旬透過旗下 100% 子公司神采時尚，取得國防部「第三 0 二廠委託民間經營案」，決標金額 36.1 億元，合約期間 5 年，經過半年多的準備期，第四季起開始出貨。

陳國欽表示，未來合約可望再延長 1 年，總金額也有機會上修至 57 億元，不只成為營運動能，也代表興采已經不單單只是紡織廠，更是國防軍工概念股，擁有協助台灣落實國防自主化的能力。

陳國欽進一步指出，目前興采供應國軍 14 個單位共 900 多個品項，除了軍服、內衣褲、寢具、毛巾等日常紡織品外，還有特戰裝備，未來也會跟協力廠商合作，擴大防彈板、防爆裝等應用，研發並且提升優質且符合台灣環境需求的軍工服裝。

營運方面，陳國欽認為，前三季應該能達到損平，第四季在國軍標案開始出貨下，營運更為樂觀，全年營收可望追平去年 32 億元。以此估算，興采今年前三季營收 20.21 億元，年減 19.8%，第四季營收上看 11-12 億元，季、年增均超過 5 成。