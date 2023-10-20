美國通膨仍高 策略師：這是經濟健康的好跡象

美國利率目前仍然居高不下，通膨率也仍高於預期，但策略師認為，這是美國經濟健康的一個跡象，並且正在朝向軟著陸。

隨著過去 18 個月利率續升，促使通膨自 2022 年夏季的 40 年來的高點回落。但現在，通膨被證明恐怕是僵固性的，9 月份消費者物價指數年增 3.7%，與 8 月份相同，高於預期。

但 Solus Alternative Asset Management 首席策略師 Daniel Greenhaus 認為，支撐通膨的一個因素實際上是個好消息，就是美國消費者仍然有錢可以花，而且正在這樣做。

儘管美國人在今年夏季消費強勁，零售銷售也仍強於預期。美國 9 月零售銷售額 (包括服飾店、藥局、雜貨和新車) 月增 0.7%，遠高於預期的 0.3%，也是連續六個月成長。

Greenhaus 說道，在經濟仍然面臨如此多的壓力的情況下，為什麼人們還在花錢呢？很簡單，就是他們還有工作。如今消費者的淨資產更多。只要還有工作，經濟中其他的事情就還是可以忍受的。

美國失業率仍處於 3.8% 的低點，美國 8 月非農就業人數增加 187,000 人，高於 7 月修正後的增幅。同時，適齡工作人口中，有工作的比例接近 90 年代末以來的新高。

太平洋投資管理公司前首席經濟學家、現任喬治城大學商學院教授 Paul McCulley 先前也在節目上表示，就業市場是「消費者支出強勁」的主因。「值得注意的是，我們看到薪資正在下降，這是軟著陸的關鍵。我們沒有看到就業成長急劇減速，人們可能沒有獲得大幅加薪，但他們仍保住工作。我認為這是我們經濟的強勁部分，並且有充分的理由相信將會繼續強勁。」McCulley 說道。