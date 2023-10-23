〈以巴衝突〉以色列防長：戰爭可能持續數月 以後就不會有哈瑪斯了

以色列國防部長 Yoav Gallant 周日（22 日）表示，對哈瑪斯的戰爭可能會持續「幾個月」，且這將是哈瑪斯的最後一擊，以後就不會有哈瑪斯了。

據《法新社》報導，Gallant 在空軍基地說：「這會需要一個月、兩個月、三個月，最後就不再有哈瑪斯了。」他並說：「哈瑪斯碰上我們的戰車和步兵前，會先從空軍那邊認識我們的砲彈。」

他表示，我軍戰機「知道如何讓行動精準、有品質，且致命」。他指出：「這應該是我軍在加薩的最後一次戰爭，原因很簡單，因為以後不會再有哈瑪斯了。」

以色列國防軍在上周六表示，正在繼續為加薩地帶地面軍事行動做準備，並稱以軍擴大戰鬥的計畫已於最近幾天獲戰時內閣批准，但以軍只有在條件合適時才會展開行動。

以軍與真主黨再次發生激烈交火後，以軍警告，真主黨可能會把黎巴嫩拖入更廣泛的區域戰爭。

以軍在對付哈瑪斯之際，也面臨真主黨的威脅。真主黨上次與以軍爆發戰爭是在 2006 年。

伊朗外交部長 Hossein Amir-Abdollahian 則在周日表示，誤判形勢與持續的戰爭，將帶來嚴重而痛苦的後果。伊朗警告美國和以色列，如果不停止針對加薩地帶的襲擊，該地區極可能失控，結果可能會反噬發起襲擊者。

巴勒斯坦加薩地帶衛生部門的數據顯示，加薩地帶已經有 4651 名巴勒斯坦人死亡，逾 1.4 萬人受傷。另截至周日凌晨，約旦河西岸死亡人數已增至 90 人，超過 1,600 人受傷。

以色列衛生部的數據則顯示，截至當地時間上周三下午，以色列已有超過 1,400 名以色列人和外國人死亡。統計數據顯示，以巴衝突已導致雙方逾 6,100 人死亡。