投資級債殖利率超越海嘯時期 投資價值浮現

美國升息循環有望進入末升段，根據歷史經驗，每當進入升息循環尾聲，公債殖利率可望先行回落，對債券投資有正向挹注，其中高評等的美國投資級債目前殖利率已攀升至 5% 以上，超越金融海嘯時期的相對高位，媲美去年同期間的非投資級債殖利率，投資價值浮現。

PGIM 保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示，目前美國投資級債殖利率水準約在 5.4%，為過去 15 年來的高點，從資金面來看，已經連續 11 週維持資金淨流入，今年以來累積流入金額大幅優於 2020、2022 年同期，在需求面支撐下，有助吸引後市買盤流入。

黃相慈分析，去年以來的貨幣緊縮政策對通膨的抑制已見成效，即使下半年景氣放緩，目前強勁的就業與消費仍支撐美國經濟保持韌性，走向軟著陸而非陷入深度衰退。

黃相慈表示，看好市場轉向與政策轉折，有利於美國投資級債的利差收斂空間，而投資級債多為營運良好、財務與信用佳的企業，往往能優先反映景氣自底部回升的優勢。

黃相慈進一步指出，現階段高殖利率區間加碼高評級的 BBB 級債券，還有機會獲得利差收斂機會，BBB 級債今年以來信用評等被大幅調升，進而推動其利差收斂。

儘管目前市場對美國投資級債利差的最大擔憂是利率大幅上升的影響，但從聯準會本次利率會議記錄暗示，今年升息已可望進入尾聲，大幅升息機率低，反而是布局投資級債的黃金時間。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，即便通膨已經觸頂下滑，對薪資敏感的通膨仍高，加上勞動供需失衡與薪資成長將支撐非房市的核心通膨黏著，預期聯準會仍將聚焦對抗通膨，維持較高利率較長時間。

桑娜．德賽建議，投資策略應保持審慎，偏好高品質與低存續期債，可望在總經環境不確定性與利率高檔環境下將表現勝出並提供下檔保護。