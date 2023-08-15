【新手學債券】公債真的無風險嗎？投資級債券是什麼？

一、公債真的無風險嗎？

在一個國家政府債務赤字情境下，財政部發行債券可指示公營企業、政府單位，或由中央銀行標購、收購等方式，持續融通政府財政赤字，因為是國家信譽背書，所以本國貨幣計價公債普遍認定違約風險為零。

以日本為例，日本政府債務負擔是全球第一，政府債務佔 GDP 超過 200% 以上，但日圓計價的內債比重遠高於外幣計價的外債，且 90% 債務持有人為日本國民、日本央行與金融機構，所以日本公債安全性相當高，至今不曾爆發任何債務危機。

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但外幣計價公債的違約風險則不完全為零。一國政府以自身信譽向外國投資人作背書在國際市場上發行外幣債券，其牽涉層面較為廣泛，其承諾效力最終影響發行條件與市場價格。在經濟發展高的國家，政府稅收較高或外匯存底較多，使得公債違約風險低，較受國際投資人青睞；而反面案例則是阿根廷與希臘，經濟實力不穩定，中央政府財政入不敷，在外債高築、匯市震盪情況下，曾爆發債務危機必須接受國際資金紓困與重整。

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二、投資級債與 3 大信用評等機構介紹

全球目前三大信用評等機構 (Fitch、Moody"s 和 S&P) 壟斷全球高達 90% 以上的信評業務，有著完整、標準化的信用評等評級系統(請參閱如下信評分級表)，從最安全等級的 AAA 級，依各方面債信條件向下排序為 AA 級、A 級... 等，直到 BBB - 級以上統稱為投資級債券，從 BB + 級以下則統稱為非投資等級(又名為高收益債、投機級債)，最後到達最低等級、已違約的 D 級。

能符合最高等級的企業信用品質要求非常高、資產質量優良、財務指標名列前茅，償債能力強，陷入財務困境的可能性極小，連全市值最大的蘋果信評 S&P 信評也只拿到 AA+，可見 AAA 級企業猶如鳳毛麟角。而債券市場中，投資級債券最大宗其實是 BBB 級公司債，其佔全體投資級債券市場比重達 50% 以上。

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以實際違約率來看，根據標準普爾信評的研究指出，以 5 年區間為準，AAA~A 級投資級債券違約率僅有 0.34~0.44% 之間，而 BBB 級債券違約率為 1.48%，BB~B 級債券違約率則達到 6.19%、16.67%，足見投資級債與非投資級違約風險有天壤之別。