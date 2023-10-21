特斯拉股東今年來最糟心一周！馬斯克大潑冷水 股價單周跌逾15%

特斯拉 (TSLA-US) 本周在第三季財報電話會議上對宏觀經濟問題表示悲觀後，連續幾日股價下跌，周五 (20 日) 再跌 3.69%，本周跌逾 15% 至 211.99 美元，創今年迄今表現最糟糕的一周。

特斯拉會計年度第三季 (9/30 止) 營收 233.5 億美元、獲利 18.5 億美元，不僅較第二季下降，也較去年同期下降。身兼多職的執行長馬斯克 (Elon Musk) 強調，未來幾季削減成本和降價對特斯拉至關重要。

馬斯克也對股東期盼已久的非常規皮卡 Cyber​​truck 潑了一盆冷水，又拒絕透露公司承諾已久的「機器人計程車」和自動駕駛汽車技術的細節。眼見 Cruise 和 Waymo 專美於前，中國的叫車巨擘滴滴出行也有所進展，特斯拉顯然已經落後。

針對 Cyber​​truck，馬斯克甚至在 Q3 法說會上表示：「我們用 Cyber​​truck 挖了自己的墳墓。」他還希望「降低大眾對這款車的期待」，稱該車雖然是很棒的產品，但需要耗費一年到 18 個月的時間才能貢獻出正值的現金流。

馬斯克稱 Cyber​​truck 的需求量超出預期，已超過 100 萬人預定，因此不是需求問題，而是特斯拉能否做到這點，以及價格必須定在大眾能負擔的水準，「這極其困難。」

特斯拉計劃在 11 月 30 日正式推出 Cyber​​truck，但尚未透露最終規格和定價，也不清楚多少訂購者願意買單。潛在買家當初只要支付 100 美元便可下訂 Cyber​​truck，且屆時若不願購買，也可全額退款。

馬斯克多次談起降低內部成本的舉措，並對高利率環境憂心忡忡，因為利率若居高不下甚至更高，大眾更難負擔購車成本。

特斯拉新任財務長 Vaibhav Taneja 稱降低車輛成本為公司首要任務，會先聚焦降低內部成本，但這存在一個問題：成本降低固有滯後性，這會影響利潤。

該財報電話會議上的亮點是人工智慧 (AI)。馬斯克保證會持續大力開發 AI，稱該技術可顛覆產業局面，「可望讓擁有大規模全自動汽車和全自動人形機器人的特斯拉成為最有價值企業。」

然而，該長期願景仍未抵消馬斯克其它發言帶來的衝擊，甚至一些向來看好特斯拉的分析師也轉為謹慎，例如富國銀行分析師 Colin Langan 呼籲投資者「別戴玫瑰色眼鏡」看待特斯拉；摩根士丹利分析師 Adam Jonas 將其目標價從 400 美元下調至 380 美元 (但這仍隱含超過 56% 的上漲空間)。

Jonas 表示，屬於成長股的特斯拉似乎將邁入連續兩年獲利下滑，投資者必須考慮產品的長期潛力，以及該公司正在商業化的服務。

伯恩斯坦公司 (Bernstein) 分析師 Toni Sacconaghi 通常對特斯拉持懷疑態度，他維持該股「跑輸大盤」的評級，目標價為 150 美元，意味隱含跌幅約 40%。他周四報告問道，「汽車營收成長 5%、利潤崩跌，交易價在自由現金流 200 倍，特斯拉神話破滅了嗎？」

長期支持者認為，特斯拉第三季業績敲響警鐘，預示電動車產業前景艱難，因此中國電動車商和其他車商的股價也連帶下滑。