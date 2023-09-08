盜竊不是影響零售商獲利主因

許多零售商再次將財報獲利低迷的原因之一歸咎於盜竊 (shrink)。但其中一些業者已經開始提出比以往更詳細的訊息，說明因外部或員工盜竊、損壞或供應商欺詐等因素造成的物品損失對其獲利的影響有多大。

與此同時，某些零售商收回它們的論點，即組織性盜竊是造成損失的主要原因，因為人們越來越懷疑犯罪對它們的業績不振有多大影響力。

在 8 月和 9 月發布的第 2 季財報中，近 20 家零售商表示，盜竊繼續影響獲利。但每家公司提供的細節以及對損失的解釋差異很大。

其中許多業者表示，盜竊率處於歷史最高水平，並表示正在努力控制這種情況。話雖如此，仍很難將損失與過去幾年進行比較，因為大多數公司之前從未披露過相關損失。

一般來說，庫存損失僅占零售商淨銷售額的一小部分。對資產負債表分析後發現，它甚至還比不上過度折扣和促銷等壓縮獲利的其他因素。雖然一些公司的虧損日益嚴重，但損失通常符合零售業銷售額 1% 至 1.5% 的標準，這代表盜竊問題可能並不如某些零售商和產業協會所形容的那麼嚴重。

目標百貨 (Target)(TGT-US) 和迪克體育用品 (Dick"s Sporting Goods)(DKS-US) 在公布第 2 季業績時提供了線索，了解盜竊造成的損失有多大，並明確點名它正是主因。《CNBC》分析指出，在截至 7 月 29 日的三個月內，Target 因盜竊虧損約 2.195 億美元，而迪克同期虧損約 2710 萬美元。

與此同時，Ulta (ULTA-US) 和 Foot Locker (FL-US) 5 月時都將損失歸咎於「組織性零售犯罪」，但在最新財報中並未提及盜竊問題；只在討論獲利如何承壓時才使用「盜竊」一詞。

勞氏 (Lowe’s)(LOW-US) 的盜竊率最高。該公司將損失歸咎於一系列因素：有時說組織性零售犯罪削減了獲利；但在其他情況下，它歸咎於與天氣有關的損失。

在第 2 季財報電話會議上，該公司表示，業績下滑與去年同期相符。但在其年度申報文件中浮現更多細節：該零售商透露，其 2022 財年的虧損從 2021 財年的 7.96 億美元激增至 9.97 億美元。

其他公司，如沃爾瑪 (WMT-US) 在報告第 2 季業績時指出，盜竊並不總是主要原因。該公司仍將重點放在「更可控制」的其他庫存損失原因上。

過去幾季，越來越多零售商宣稱盜竊造成獲利流失，但並沒有提供太多細節來說明庫存損失實際上帶來多少損失。專家表示，一些公司可能會以犯罪為藉口，分散人們對其他導致獲利縮水的營運挑戰注意力，例如庫存管理不善和人員配置問題。

AlixPartners 零售業務合夥人兼總經理拉平斯基 (Sonia Lapinsky) 表示，那些披露虧損數字並向投資人解釋正在如何解決問題的公司，明顯已經掌握這個問題。她表示，其他人將獲利暴跌歸咎於虧損和盜竊，但沒有提供更多解釋，可能是試圖混淆內部問題。