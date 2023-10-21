〈美股盤後〉道瓊再挫近300點 標普摜破200日均線 周線三周來首收黑

因擔憂以色列和哈瑪斯戰事演變為更廣泛的中東衝突，美股持續走低，道瓊指數周五 (20 日) 再跌近 300 點，標普 500 指數跌破 200 日移動均線，那斯達克綜合指數也跌約 1.5%，近 5 個月來首度收在 13,000 點下方。

三大指數周線盡墨，道瓊本周下跌 1.6%。那指挫逾 3%，連兩周收低。標普 500 指數周線跌 2.4%，為三周以來首度收黑。

美國 10 年期公債殖利率 16 年來首度升破 5%，截稿前回落至 4.912%。30 年期公債殖利率登上 2007 年 7 月以來最高。30 年期固定抵押貸款利率本周觸及 8%，也是 2000 年以來最高水平。

因投資人對利率上升導致銀行持有公債價值減損的擔憂，地區銀行股價暴跌。Region Financial(RF-US) 在公布業績表現疲軟後領跌，跌幅超過 12%，SPDR 標普地區性銀行 ETF(KRE-US) 則挫逾 3%。

地緣政治消息面，據知情人士透露，美國和歐洲政府不斷向以色列施壓，要求延後對加薩的地面攻擊，希望爭取更多時間，透過卡達居中斡旋，救回被哈瑪斯擄走的人質。目前哈瑪斯已宣布釋放兩名遭到關押的美國公民。

除了對加薩展開空襲，以色列與黎巴嫩真主黨持續於邊境地區展開交火。歐洲、中東等多國政府官員，將在周六 (21 日) 出席在埃及首都開羅舉行的和平峰會，就改善加薩走廊人道情勢等議題進行討論。

財報消息面，根據彭博彙編數據，截至周五，標普 500 指數成分股當中，已有 86 家公司公布最新財報，其中 74% 的企業獲利優於分析師預期，一年前這項比率為 78%。

財報季開跑後，個股紛紛對上季業績表現作出反應，但中東緊張局勢和美債殖利率上揚，仍主導股市走向，全球事件的廣泛影響，也使標普 500 指數成分股波動趨於一致。

自 10 月 13 日財報季展開以來，標普 500 指數中至少有 400 家成分股公司的股價，在一半的時間內呈相同走勢，這是過去三個財報季以來從未有過的情況。

周五 (20 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 個板塊全面收低。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王承壓。蘋果 (AAPL-US) 跌 1.47%；Meta Platforms(META-US) 跌 1.33%；Alphabet(GOOGL-US) 跌 1.56%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.52%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.40%。

道瓊成分股由美國運通領跌。美國運通 (AXP-US) 跌 5.38%；Salesforce(CRM-US) 跌 2.20%；摩根大通 (JPM-US) 跌 1.61%；波音 (BA-US) 跌 1.50%；Travelers(TRV-US) 跌 1.43%；Merck(MRK-US) 漲 2.23%。

費半成分股僅 1 檔收紅。格芯 (GFS-US) 跌 2.63%；高通 (QCOM-US) 跌 2.38%；英特爾 (INTC-US) 跌 2.10%；輝達 (NVDA-US) 跌 1.70%；博通 (AVGO-US) 跌 1.64%；超微 (AMD-US) 跌 0.58%；IPG Photonics(IPGP-US) 漲 0.86%。

台股 ADR 集體收黑。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.72%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.13%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.59%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.20%。

企業新聞

因持卡會員支出持續成長，美國運通 (AXP-US) 公布上季營收、獲利同創新高，且今年營收成長和每股盈餘 (EPS) 可望符合年初給出的指引，但相較上季和去年同期，美國運通上季提列更多貸款損失準備。該股周五收盤挫近 5.4%，表現為道瓊指數成分股當中最差。

太陽能設備商 SolarEdge(SEDG-US) 周五暴跌 27%，歐洲客戶設備安裝率放緩，迫使該公司大砍本季營收展望。

消息連帶拖累其他太陽能股，包含 Enphase Energy(ENPH-US​​)、SunRun(RUN-US)、First Solar(FSLR-US) 和 SunPower(SPWR-US)。利率上升和成本增加，今年為再生能源產業帶來壓力，部分歐洲離岸風電計畫因而被迫取消。

特斯拉 (TSLA-US) 收盤再跌 3.7%，光本周就跌近 16%，單周表現是去年 12 月以來最慘。該公司日前公布上季獲利表現令人失望，帶動周四股價崩跌逾 9%，成為那斯達克 100 指數中表現最糟的股票。

經濟數據

無

華爾街分析

City Index 和 Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「中東局勢導致石油和股市劇烈波動，迫使投資人重新評估投資策略，並將重點從風險較高的資產轉向更安全的投資。」

CIBC Private Wealth Management 投資長 David Donabedian 說：「股市正在關注債券市場，但不喜歡它所看到的情況。儘管通膨消息面相對較好，但殖利率仍在上升，這是造成股市疲軟的主要原因。」

Alan B. Lancz & Associates Inc. 總裁 Alan Lancz 稱：「從地緣政治角度看，隨著周末到來，投資人將變得謹慎並開始撤回資金。」

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主