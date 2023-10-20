長榮探索低碳航運燃料生產應用 與CIP簽署MOU

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (20) 日與哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 簽署合作備忘錄，將共同探索低碳航運燃料的生產和應用。

長榮在全球營運超過 200 艘貨櫃船，是全球前十大貨櫃運輸公司之一，因此，企業減碳是一項重大任務，需要不同類型的低碳替代燃料作為解方。

長榮說明，與 CIP 的合作將涉及多個層面，包括在台灣使用離岸風電生產低碳替代燃料，以及探索如低碳氨和低碳甲醇等廣泛綠色燃料的供應。

事實上，台灣不僅在全球供應鏈中扮演至關重要的角色，在航運業也舉足輕重，掌控全球十分之一的貨櫃航運船隊。

另一方面，台灣也擁有優良的離岸風電條件，隨著政府對淨零減碳的政策力度不斷增加，台灣有潛力成為低碳燃料的供應來源。

CIP 目前正在台灣興建開發多座離岸風場，與台灣產業和社會有緊密的聯結，CIP 能源轉型基金合夥人 Felix Pahl 表示，該基金是全球最大專注於能源轉型投資開發的基金，而 CIP 已於台灣累積深厚的開發實績 ，在此基礎上，CIP 期待與長榮合作，能持續深化台灣能源轉型推動。

長榮表示，本次合作是企業達成減碳目標的策略性規劃，為配合國際海事組織的淨零碳排策略，已訂定 2050 年實現淨零碳排的目標，與 CIP 的合作將有助於探索和開發低碳燃料技術。