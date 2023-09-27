〈ESG大趨勢〉PCB廠泰鼎-KY參與玉山ESG永續倡議行動

PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW) 今 (27) 日再度獲邀參加玉山金控 (2884-TW) 第三度舉辦的「玉山 ESG 永續倡議行動」。泰鼎 - KY 是玉山金控今年度擴大邀請的 13 家海外企業之一，由策略長吳森田代表出席，並與總統蔡英文及超過 150 家國內企業共同響應永續行動。

泰鼎 - KY 指出，此一倡議行動以控制溫室氣體排放、落實各項 ESG 作為，推動聯合國永續發展目標（SDGs）為主軸，期許整個供應鏈齊力為 ESG 共同努力。

泰鼎 - KY 指出，泰鼎身為玉山銀行的永續夥伴，本公司承諾與玉山銀行攜手針對氣候變遷採取具體行動。除了持續進行溫室氣體盤查，更積極整合台灣與泰國等亞太地區減碳工具與科技資源，計畫於 2024 年 6 月取得 ISO 14064 溫室氣體排放認證，強化溫室氣體管理。同時，透過一系列節能措施宣導，將減碳理念融入工廠日常營運，引領員工在日常工作中實踐能源管理，以實現節能減碳的目標。

此外，泰鼎 - KY 自 2021 年起著手建置「泰鼎太陽能方案」，預期自 2025 年開始，第一階段總裝置容量將達 12.2MW。在泰國年平均日照近 200 天的自然優勢條件下，再生能源替代比率預計可達 5% 左右，估算每年減碳量有望超過 8,800 噸。若以 2022 年作為碳排放基準年，相當於減少近 5% 的溫室氣體排放。

泰鼎 - KY 指出，泰鼎期盼與供應鏈成員共同努力為利害關係人創造永續價值，透過具體的承諾目標和節電減碳方案，控制溫室氣體排放。在邁向企業永續經營的目標上，不僅專注於本業，也積極履行企業社會責任，以實際行動回應聯合國 SDGs 永續發展目標，致力於減緩企業對環境的衝擊，一同朝向永續發展的未來持續努力。