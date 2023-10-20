〈紐約匯市〉鮑爾演說 市場以鴿派解讀 美元指數下滑

美元指數周四 (19 日) 走低，即使警告可能再度升息，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 稍早談話，整體而言仍被市場解讀為鴿派。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.29%，至 106.25。自 10 月 3 日觸及 10 個月高點以來，美元漲勢幾乎陷入停滯，並開始盤整。

鮑爾表示，經濟成長強勁加上勞動力市場持續吃緊，代表可能需要進一步升息，但他也說，近期債券殖利率上升，已顯著收緊整體金融狀況。

豐業銀行 (Scotiabank) 首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示：「這些言論稍微偏向鴿派，若經濟情勢允許，他 (指鮑爾) 會非常謹慎地為進一步收緊政策敞開大門。我認為這是相當公平的訊息。」

美國 10 年期公債殖利率周四一度升至 4.996%，再刷 16 年新高，殖利率攀高的情況在最近幾周引起部分 Fed 官員注意。

Osborne 說：「金融狀況正在收緊，這是無可避免的。這將促使 Fed 採取更少行動，而非更多。」

市場預期，Fed 將在可預見的未來把利率維持在當前水平，但仍考慮進一步升息的可能性。根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，聯邦資金期貨顯示 12 月升息的可能性為 30%，低於鮑爾發表演說前的 39%，且 11 月升息可能性幾乎為零。

美元指數下滑之際，歐元升 0.44% 至 1.0580 美元，英鎊震盪後幾乎持平，報 1.2139 美元。

瑞銀 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 說：「市場持續將注意力放在美國公債上，大部分的焦點和波動性都集中在長期殖利率，與短期殖利率相比，長期殖利率對匯市的影響往往較小。」

Serebriakov 進一步表示：「某種程度上，問題在於長債殖利率上升是因為美國成長前景走強，還是存在對供應以及長期財政政策的擔憂？我認為這可能是為何殖利率上升對外匯影響沒那麼直接的原因。」

日元兌美元幾乎持平，截稿前報 149.76 日元兌 1 美元，繼續徘徊在 150 日元附近。

截至台灣時間周五 (20 日) 約 6:00 價格: