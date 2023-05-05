欣陸投控首季EPS0.26元 旗下三大事業體業務存量創新高

欣陸投控 (3703-TW) 今 (5) 日公布 2023 年第一季財報，單季稅後純益 2.14 億元，季減 11.93%，年減 82.73%，每股純益爲 0.26 元。欣陸旗下營建工程事業和環境工程及水資源處理事業的業務存量均於第一季創歷史新高。

欣陸 2023 年首季營收 66.69 億元，毛利率 12.75%，季增 0.93 個百分點，年減 5.89 個百分點，稅後純益 2.14 億元，季減 11.93%，年減 82.73%，每股純益爲 0.26 元。

欣陸投控指出。旗下三大事業體均維持充實的業務存量，其中，營建工程事業和環境工程及水資源處理事業的業務存量均於第一季創歷史新高。截至 2023 年第一季底，營建工程事業的工程存量為 789 億元，相當於該事業體 2022 年合併營收的 4 倍；不動產開發事業的營收存量為 132 億元，相當於該事業體 2022 年合併營收的 1.4 倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為 717 億元，相當於該事業體 2022 年合併營收的 15.2 倍。

欣陸旗下大陸建設，日前獲台北市大安區「學府敦南公辦都更案」最優申請人資格，將在南北基地分別規劃地上 21 層地下 3 層的 A 級辦公大樓及地上 25 層地下 4 層優質住宅。此一公辦都更案，全部投資金額約 61.56 億元，將於今年 6 月完成簽約，期望於 2028 年底完工。