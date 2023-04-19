中鼎攜欣陸穩定推進中壢污水下水道工程 9月第一期通水

桃園市張善政市長今日前往視察桃園市中壢地區污水下水道系統建設BOT計畫工程。(圖：中鼎提供)
桃園市張善政市長今日前往視察桃園市中壢地區污水下水道系統建設BOT計畫工程。(圖：中鼎提供)

國內最大統包工程承攬商中鼎 (9933-TW)，攜手欣陸投控 (3703-TW) 旗下欣達環工合資成立特許公司「泉鼎水務」執行桃園市中壢地區污水下水道系統建設 BOT 計畫，工程穩定推進，預計 9 月完成第一期通水。

中鼎指出，桃園市張善政市長今 (19) 日前往視察，深入地底 6 米察看管徑 135 公分已完成的污水管線品質及現場施工狀況，，並對本案優異的施工及工安品質表示肯定。

桃園市中壢地區污水下水道系統建設 BOT 計畫為近年最具公益性質也最具興建規模的公共建設，特許期 35 年，全期每日處理 15 萬 6800 噸污水，並可於爾後作為再生水水源，緩解極端氣候導致的缺水危機。全案共分四期興建，執行中的第一期中壢水資源回收中心於 9 月通水後，將可處理市區已接管的污水，預計 2040 年完成 246 公里污水下水道管網。

張善政表示，此一計畫正持續往中壢市區方向推進，執行中的新生路上的污水管，為本案主動脈，後續各區分支管線將陸續施工。為確保本案的施工品質及工安落實，市府除要求廠商嚴格落實各項工安措施，透過廠商每日回傳的照片及影片以掌握現場收工情形，確保工地安全。

泉鼎水務董事長暨中鼎基礎及環能工程事業部總經理李銘賢表示，污水下水道工程是現代都市重要的公共設施之一，感謝市府團隊的支持與協助，使工程的執行穩定推進。泉鼎團隊為管理此案長達 19 年的建設期，特別建立了一套 GIS 管理系統，以掌握已完成、施工中及尚待施工的下水道管段，並對每一管段及用戶做最精密的規劃，期能以最短的時間，完成最多的用戶接管，協助市府處理南桃園中壢、平鎮、大園等地區約 20 萬戶的家庭污水，有效提升老街溪、新街溪的環境及水質，提高居民的生活品質。

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