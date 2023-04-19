中鼎攜欣陸穩定推進中壢污水下水道工程 9月第一期通水

國內最大統包工程承攬商中鼎 (9933-TW)，攜手欣陸投控 (3703-TW) 旗下欣達環工合資成立特許公司「泉鼎水務」執行桃園市中壢地區污水下水道系統建設 BOT 計畫，工程穩定推進，預計 9 月完成第一期通水。

中鼎指出，桃園市張善政市長今 (19) 日前往視察，深入地底 6 米察看管徑 135 公分已完成的污水管線品質及現場施工狀況，，並對本案優異的施工及工安品質表示肯定。

桃園市中壢地區污水下水道系統建設 BOT 計畫為近年最具公益性質也最具興建規模的公共建設，特許期 35 年，全期每日處理 15 萬 6800 噸污水，並可於爾後作為再生水水源，緩解極端氣候導致的缺水危機。全案共分四期興建，執行中的第一期中壢水資源回收中心於 9 月通水後，將可處理市區已接管的污水，預計 2040 年完成 246 公里污水下水道管網。

張善政表示，此一計畫正持續往中壢市區方向推進，執行中的新生路上的污水管，為本案主動脈，後續各區分支管線將陸續施工。為確保本案的施工品質及工安落實，市府除要求廠商嚴格落實各項工安措施，透過廠商每日回傳的照片及影片以掌握現場收工情形，確保工地安全。

泉鼎水務董事長暨中鼎基礎及環能工程事業部總經理李銘賢表示，污水下水道工程是現代都市重要的公共設施之一，感謝市府團隊的支持與協助，使工程的執行穩定推進。泉鼎團隊為管理此案長達 19 年的建設期，特別建立了一套 GIS 管理系統，以掌握已完成、施工中及尚待施工的下水道管段，並對每一管段及用戶做最精密的規劃，期能以最短的時間，完成最多的用戶接管，協助市府處理南桃園中壢、平鎮、大園等地區約 20 萬戶的家庭污水，有效提升老街溪、新街溪的環境及水質，提高居民的生活品質。