〈欣陸投控展望〉盼大環境有利配合 今年下半年營運表現優於上半年

欣陸投控 (3703-TW) 去 ( 2022) 年稅後純益為 28.88 億元，每股純益 3.51 元，擬配發每股現金股利 2.5 元，都創新高，但在去年第四季以來，欣陸的獲利出現下滑，欣陸投控執行長張方欣今 (25) 日指出，期望在大環境的配合之下，欣陸在 2023 年下半年的營運表現能優於上半年。

欣陸 2023 年首季營收 66.69 億元，毛利率 12.75%，季增 0.93 個百分點，年減 5.89 個百分點，稅後純益 2.14 億元，季減 11.93%，年減 82.73%，每股純益爲 0.26 元。

張方欣強調，欣陸投控旗下三大事業體均維持充實的業務存量；其中，營建工程事業和環境工程及水資源處理事業的業務存量均於第一季創歷史新高。截至 2023 年第一季底，營建工程事業的工程存量為 789 億元，相當於該事業體 2022 年合併營收的 4 倍；不動產開發事業的營收存量為 132 億元，相當於該事業體 2022 年合併營收的 1.4 倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為 717 億元，相當於該事業體 2022 年合併營收的 15.2 倍。

在 ESG 獲市場重視、台灣整體都市化的程度越來越高，張方欣指出，永續都市化」已經是一個重要的課題。欣陸投控旗下三大事業體已經積極參與軌道交通、宜居城市和循環經濟領域的專案，而「永續都市化」的趨勢也有利於欣陸投控旗下三大事業體的成長，欣陸有超過八成的業務存量直接連結聯合國永續發展目標（SDGs）」。

欣陸指出，在土木工程部分，旗下大陸工程今年仍將專注於擴大在交通基礎建設專案（捷運、鐵路）的市占率，並將參與新市場，以實現獲利增長。在建築工程部分，則延續聚焦於多元佈局，包含公共住宅、商用不動產、複合型開發案等。大陸工程並持續規劃運用科技以提升品質與效率、降低風險。

而欣陸旗下的環境工程及水資源處理事業於 2022 年取得「臺南市城西焚化廠更新爐新建移轉營運促參案」，宣告欣陸投控正式跨足廢棄物處理與再生能源業務。2022 年欣達環工也取得「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」，持續擴大現有水資源處理業務的版圖，目前欣達環工在政府已招標的 8 座再生水廠中，參與其中的 4 座。2023 年，欣達環工仍將持續拓展水資源處理、廢棄物處理與再生能源業務，也將持續評估生質能源業務。