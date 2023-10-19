外國人繼續增持美債 持有量創20個月新高

美國財​​政部周三 (18 日) 公布數據顯示，8 月份外國持有的美國公債從上月的 7.655 兆美元攀升至 7.707 兆美元，升至 2021 年 12 月以來，20 個月的新高，也是連續第 3 個月上升。

與去年同期相比，海外持有量增加約 2.8%。

日本仍然是美國政府債務的最大非美國持有者，將其持有的美國公債從 7 月的 1.112 兆美元增至 1.116 兆美元，在 8 月的持有量來到今年 4 月以來最大。

紐約道明證券 (TD Securities) 美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 表示，外國投資者仍在買入。「儘管市場擔心外國投資者正在撤離，但實際上他們並沒有撤離。 」

不過他指出，更大的擔憂是，他們可能會在未來幾個月內退出，尤其是在赤字增加的情況下，這讓許多投資者感到緊張。

另一方面，中國的持有量仍在減少。數據顯示，8 月中國持有的美國公債進一步降至 8054 億美元，為 2009 年 5 月以來最低，當時持有 7764 億美元。

一些分析師表示，中國可能面臨捍衛人民幣疲軟的壓力，而拋售美債可能被用於干預目的，以支持人民幣。

Goldberg 表示：「目前還不清楚這是否是出於貨幣目的，因為中國的儲備沒有下降，這很奇怪。」他指出，確實很難說為什麼他們的持有量下降這麼多，但這肯定是為了穩定貨幣。

基準 10 年期公債殖利率 8 月初為 4.047%，月底為 4.019%。

數據進一步顯示，美國主要資產類別本月出現資金流入。其中，美國公債 8 月流入 221 億美元，7 月流出 44 億美元。美國股市流入 5 億美元，低於 7 月的 289 億美元和 6 月的 1204 億美元。