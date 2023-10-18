投資人關注經濟數據 10年期美債殖利率徘徊在16年高點附近

投資人消化了最新的經濟數據，並考量聯準會利率的前景，美國國債殖利率周三 (18 日) 漲跌互現。

美東時間清晨 5:58，10 年期公債殖利率下跌 0.8 個基點至 4.839%，接近 10 月初的 16 年高點。2 年期公債殖利率在周二 (17 日) 觸及 2006 年水平後，下跌 3 個基點至 5.184%。

殖利率率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

由於最近幾周聯準會貨幣政策前景的不確定性增加，投資人正在審視最新的經濟數據。

周二公佈的 9 月零售銷售數據當月成長 0.7%，遠高於《道瓊》調查的經濟學家預期的 0.3%，顯示消費者在利率上升和其他經濟壓力下表現出韌性。

該數據再次引發人們對利率前景的擔憂，部分投資人將其視為利率可能進一步升息或至少在較長時間內保持高位的跡象。

根據芝加哥商品交易所集團 (CME) 的 FedWatch 工具，當聯準會於 11 月 1 日宣布下次貨幣政策決定時，市場仍預期利率保持不變的可能性為 90%；但周二數據公布後，12 月升息的可能性有所上升。

最近一陣子多位聯準會官員表示可能不再升息，特別是在美國公債殖利率上升導致經濟狀況趨緊的情況下。預計政策制訂者本周將發表進一步評論，包括聯準會主席鮑爾，投資人將從他們的評論中尋找有關政策預期的暗示。

即將公布的經濟數據也可能影響投資人和聯準會官員的看法。9 月建築許可和新屋開工報告將於周三公布。