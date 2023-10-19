操心勞力 不如買債券！美股風險溢價降至21年來最低

隨著美國公債殖利率繼續走高，投資美股和債券之間的預期收益差距縮減，令美股越來越沒有吸引力。

根據道瓊市場數據，截至周二收盤，所謂的股票風險溢價 (ERP) 已降至 0.642，為 2002 年 6 月 18 日以來最低水準。ERP 指投資者自具風險的股票收益率和無風險的債券收益率之間的差距。

這是 ERP 的最新里程碑，該數據全年均在萎縮，令股票分析師注意起這十多年來都無關緊要的數據。

一些分析師猜測，ERP 可能很快就跌破 0，創 2002 年上半年以來首見。根據道瓊數據，上回跌破 0 是在 2002 年 5 月 23 日，當時 ERP 萎縮至負 0.055 個百分點。(道瓊數據以 10 年期公債名義殖利率建立其 ERP 模組。)

計算 ERP 的常見方式之一是，將華爾街對 S&P 500 指數企業未來一年每股獲利估值，除以該指數水準，接著將所得商數乘以 100，再減去無風險利率 (此例為 10 年期公債殖利率)，即可得出最終數字 (百分比)。

投資股票的風險大於債券，倘若公司倒閉，股票就變得毫無價值，但債券持有者能在企業破產過程中收回部分本金，平時也可靠息票支付獲得穩定的現金流，而股票則不一定派發股息。因此，若非理論上獲利可能性更高，恐難吸引投資者買進股票，ERP 便是試圖衡量持股相較債券的獲利可能性。

美股自 8 月初以來一路下跌，因公債殖利率 (尤其長債) 攀升至 16 年來的最高水準，10 年期公債殖利率和 30 年期公債殖利率周三再創新高，引發股市遭拋售。FactSet 數據顯示，S&P 500 指數自 8 月 1 日以來已下跌 4.5%。