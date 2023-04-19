〈財報〉交易數字優於預期 摩根士丹利上季業績超過預期

由於交易業績優於預期，摩根士丹利 (MS-US) 周三 (19 日) 發布的第 1 季財報業績超過預期。

該公司的財報數字如下：

●每股獲利 1.70 美元，高於 Refinitiv 估計的 1.62 美元

●營收為 145.2 億美元，高於預期的 139.2 億美元。

這家總部位於紐約的銀行表示，由於投資銀行業務和交易業務下滑，獲利較上年同期下降 19% 至 29.8 億美元，合每股 1.70 美元。全公司營收下滑 2% 至 145.2 億美元。

在 CEO 戈爾曼 (James Gorman) 領導下，摩根士丹利透過一系列收購成為財富管理巨頭。該行的大部分收入來自財富和投資管理，這些更穩定的業務有助於抵消波動的交易和銀行業績。

戈爾曼在財報聲明中表示，「我們在財富管理業務上的投資繼續取得成果，因為本季增加了 1100 億美元的強勁淨新資產。」「股票和固定收益收入強勁，雖然投資銀行活動繼續受到限制。」

由於華爾街從疫情時期的繁榮中開始走下坡路，第 1 季交易收入較一年前有所下降，但摩根士丹利的交易數字員成功超出預期約 2.5 億美元。

該行的固定收益交易創造了 25.8 億美元的收入，超過 StreetAccount 估計的 23.3 億美元。股票交易收入 27.3 億美元，略高於 26.5 億美元的預期。

投資銀行業務收入下降 24% 至 12.5 億美元，原因是完成的併購交易減少以及股票和債券發行量減少，超出 12 億美元的預期，

財富管理收入較上年同期成長 11% 至 65.6 億美元，與 StreetAccount 的估計相符。利率上升和貸款增加導致淨利息收入增加推動了增幅，抵消了市場下滑導致的資產管理收入下降。

該行股票在周三盤前交易下跌了 3%。截至周三，摩根士丹利股價今年來上漲 5.7%，遠優於 KBW 銀行指數 16% 的跌幅。