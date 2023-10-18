〈財報〉寶僑上季業績超越預期 但銷量再度下滑

寶僑公司 (PG-US) 周三 (18 日) 公布的上季獲利和營收都超出分析師的預期，但銷量連續第 6 季下降。

該公司股價在周三盤前交易上漲 1.4%。

根據 LSEG 對分析師的調查，該公司財報與華爾街的預期比較如下：

●每股獲利 1.83 美元，高於預期的 1.72 美元

●營收 218.7 億美元，高於預期的 215.8 億美元

寶僑公司第 1 財季歸屬於公司的淨利為 45.2 億美元，合每股 1.83 美元，高於去年同期的 39.4 億美元和每股 1.57 美元。

淨銷售額成長 6% 達 218.7 億美元。由於寶僑潔產品價格上漲，該公司本季有機收入成長 7%。

但該公司銷量卻縮水了 1%。這項指標排除了貨幣和定價變化以反映需求的影響。

大約兩年來，寶僑公司一直在提高汰漬洗衣粉和 Charmin 衛生紙等產品的售價。

執行長穆勒 (Jon Moeller) 表示：「出於顯而易見的原因，我們不會對未來的定價方向發表評論。但我們對目前的狀況感到滿意。」

但消費者對寶僑公司偏高的價格並不滿意。因此部分物者轉向更便宜的自有品牌替代品。寶僑表示，其許多品牌的「與定價相關的銷售下降」。

該公司的嬰兒、女性和家庭護理部門的銷售量下降 3%。該部門包括幫寶適 (Pampers) 和邦蒂 (Bounty) 等品牌。

包括維納斯和吉列產品在內的美容業務銷售量下降了 2%。

雖然客戶購買更多包括 Swiffer 和 Cascade 在內的優質清潔產品，但該公司的織物和家庭護理業務銷售仍下降 1%。

寶僑公司的醫療保健部門是本季唯一銷售成長的部門。該公司表示，人們對呼吸產品的需求強勁。

該公司還擴大 2024 財年營收的展望，因為預計外匯匯率的拖累可能比之前預期的更大。該公司目前預計營收將成長 2% 至 4%，大於先前預測的 3% 至 4%。

寶僑重申全年有機收入成長預測以及每股獲利成長預測不變。