中國大踩自駕產業化油門 蘇州將建成國內首條智慧高速公路

蘇州將建成中國首條智慧高速公路，預定 9 月底完成系統聯調聯試工作，L4 等級公路即將投入使用，深圳也不斷擴大至會往連車測試示範路段，顯示大踩自動駕駛產業化油門。

據《中國基金報》報導，蘇州將建成中國國內首條滿足 L4 等級的全息感知智慧高速公路，預定 9 月底完成系統聯調聯試工作，目前已完成八成以上工程。這條高速公路起自 S17 黃埭互通，終到陽澄湖北互通，雙向線路裡程 56 公里。

該工程依靠車路協同方式，在高速公路上實現 L4 級別自動駕駛。該工程在 55 個點位布設雷射雷達、毫米波雷達、鏡頭、路側天線 RSU 等感知設備 270 套，打造全息感知路段和匝道（互通）感知路段。

在 L4 級別中，車輛可完成駕駛操作、周邊監控、自主接管反應等動作，無需駕駛者接管方向盤。因此，L4 級別自動駕駛可以算是完全的自動駕駛。

此外，「深圳發布」的消息顯示，深圳不斷擴大智慧網聯車測試示範路段，目前已完成首批共 89 公里高快速路段測試示範道路的評估工作，擬於近期開放，其中包括 13 公里高複雜度路段。

深圳市政府已完成智慧網聯車登記辦法和智慧網聯車運輸管理規定的起草工作，正在徵求內部意見，並與比亞迪等企業合作，展開智慧網聯車牌照設計工作。今年深圳有望發放第一張智慧網聯車號牌，並核發第一張智慧網聯計程車道路運輸許可。

截至今年 8 月，深圳市累計向 15 家企業、325 輛智慧網聯車發放道路測試及示範應用通知書，較去年同期暴增 170%。

中國智慧駕駛上路條件已經日趨成熟。工信部裝備工業一司副司長郭守剛周一（11 日）在一場論壇中說，2022 年中國搭載輔助自動駕駛系統的智慧網聯乘用車新車銷售約 700 萬輛，普及率達到 34.9%。