〈以巴衝突〉雙方逾4,200人死亡 以軍：拜登訪問以國 不會導致以軍延後加薩地面戰

以巴新一輪衝突持續，雙方死傷人數不斷上升，截至當地時間周一（16 日），這場衝突已導致雙方逾 4,200 人死亡。另以軍表示，美國總統拜登周三訪問以色列，不會導致以軍延後在加薩走廊的地面行動。

巴勒斯坦衛生部表示，截至當地時間周一晚間 8 時，以巴衝突已經造成巴勒斯坦 2,837 人死亡，逾 11,250 人受傷。另據以色列媒體報導，截至周日晚間，以色列至少已有 1,400 人死亡。

據《以色列時報》報導，以色列國防軍發言人 Jonathan Conricus 表示，拜登周三訪問以色列，不會導致以軍延後在加薩走廊的地面行動。

Conricus 說：「我記得（拜登）總統說過，『哈瑪斯需要被殲滅』，這正是我們的軍事目標。」

以軍周一對加薩地帶南部、東部等多地發起空襲，以軍稱襲擊數十次。根據以色列空軍周日發布的聲明，下一階段的主要任務，是消除陸地和空中威脅，以利地面部隊進入加薩地帶。

另據美國 CNN 周一報導，知情人士透露，一支由 2,000 名海軍陸戰隊員和海軍人員組成的快速反應部隊，被派往以色列沿海水域，為潛在部署做準備。

此前美國國防部下令把「艾森豪號」航母打擊群部署至地中海東部，以進一步遏制中東地區針對以色列的行動。這是以巴衝突以來，美軍繼「福特號」航母打擊群之後派往中東的第二個航母打擊群。

此外，美國前總統川普在周一改口表示，他「為以色列而戰，以往的總統沒有像我這樣的」。這番言論發表於他批評以色列總理不到一周後。

川普說：「所以，我為以色列而戰，以往的總統沒有像我這樣的。（我）承認耶路撒冷為以色列首都，這是一件大事。（我）甚至承認以色列對戈蘭高地擁有主權，這是他們連想都沒想過的——這是我們給予他們的。」