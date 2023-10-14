〈以巴衝突〉王毅與布林肯通話 中方：以暴制暴只會帶來惡性循環

中共中央政治局委員、外交部長王毅周六（14 日）應約與美國國務卿布林肯通話，布林肯說明美方對以巴衝突的立場，王毅則說軍事手段沒有出路，以暴制暴只會帶來惡性循環。

中國外交部在周六發布的消息指出，王毅表示，以巴衝突不斷升級，面臨失控風險。中方反對一切傷害平民的行為，譴責一切違反國際法的做法。中方認為，維護自身安全不能以傷害無辜平民為代價。軍事手段沒有出路，以暴易暴只會造成惡性循環。

王毅指出，當務之急是儘快停火降溫，避免加劇人道主義災難；遵守國際人道法，開闢人道救援通道；支持聯合國凝聚國際共識、安理會發揮應有作用。

王毅強調，解決巴勒斯坦問題的根本出路，在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現以巴和平共處。沒有阿拉伯和以色列兩個民族的和解，就沒有中東和平。中方呼籲儘快召開國際和會，達成廣泛共識。

王毅表示，大國在處理國際地區熱點問題時，應堅持客觀公正，保持冷靜克制，帶頭遵守國際法。中方將繼續根據國家主席習近平提出的基本原則推進勸和促談。美方應切實發揮建設性作用，推動雙方儘快回到政治解決的軌道。

布林肯表示，美方支持以「兩國方案」解決以巴問題，支持聯合國為緩解局勢、提供人道救援發揮作用，願與中方加強溝通協調。