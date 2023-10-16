〈以巴衝突〉以色列要封殺半島電視台 以軍發言人：將在中東任何地方展開行動

以色列通訊部長 Shloma Karhi 周日（15 日）表示，正在尋求關閉半島電視台在當地的分部，並指責這家電視台發表親哈瑪斯言論，以色列國防軍發言人 Daniel Hagari 當天則說，為實現以色列的安全目標，以軍將在「中東任何地方」展開行動。

據《路透》報導，Karhi 說，關閉半島電視台當地分部的提案已經通過以色列安全官員審查，目前正接受法律專家審議。

Karhi 向以色列軍隊廣播電台表示：「這是一個煽動性的電視台，這是一個拍攝以軍在加薩走廊邊境集結的電視台…… 煽動抵制以色列公民，這是一個宣傳喉舌。」

他說：「哈瑪斯發言人的訊息透過這個電視台傳播，這不合理。」

以色列駐聯合國大使 Gilad Erdan 也在上周六宣布，斷絕與聯合國中東和平特使 Tor Wennesland 的關係，直到 Wennesland 譴責伊朗，Erdan 不滿 Wennesland 與伊朗外交部長 Hossein Amirabdollahian 在黎巴嫩會晤。

Erdan 在社群平台 X 發布 Wennesland 與 Amirabdollahian 握手的照片，並向 Wennesland 說：「別忘了在此次握手後洗掉手沾到的以色列兒童的血。」

上周以軍已對加薩地帶發動多輪空襲，報復哈瑪斯，以色列與黎巴嫩邊境地區也爆發衝突。

Hagari 說：「我們一直在觀察四周情況，為實現以色列的安全目標，以色列國防軍將在中東任何地方展開行動，我們在各方面都已做好充分準備。」