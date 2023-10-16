〈以巴衝突〉以色列總理支持率驟降 美國加派「艾森豪號」航母打擊群

最新民調結果顯示，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的支持率驟降，凸顯民眾對以色列政府在國安方面的失誤感到憤怒。此外，美國政府加派「艾森豪號」航母打擊群，避免以巴衝突惡化。

據以色列 i24 NEWS 電視台上周六（14 日）報導，以色列媒體《晚禱報》10 月 11 至 12 日執行的民調結果顯示，只有 29% 受訪者認為尼坦雅胡應該擔任總理，48% 受訪者傾向於在野黨國家團結黨領導人 Benny Gantz，約 23% 受訪者答「不知道」。

民調結果顯示，只有 21% 受訪者認為尼坦雅胡應該在以巴戰爭結束後第二天繼續擔任總理，66％受訪者選擇「其他人」。

如果現在以國就舉行大選，國家團結黨將取得 41 席，是各政黨自 1992 年以來最高紀錄。目前該黨在國會的席次僅 12 席。相較下，尼坦雅胡所屬的聯合黨，席次將從 32 席降至 19 席。

隨著巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯突襲以色列的細節逐漸明朗，民眾對以色列政府的怒火越燒愈旺，認為政府沒為潛在戰爭做好準備。

與此同時，哈馬斯襲擊以國後，美國政府旋即展現支持以色列的立場，派「福特號」航空母艦前往地中海東部待命，如今美國又加派「艾森豪號」馳援，顯示華府似乎越來越擔心中東衝突升級。

美國國防部長 Lloyd J. Austin 在上周六表示，已指示「艾森豪號」朝地中海東部進發，希望阻止針對以色列的敵對行動，或避免以巴戰爭進一步擴大。

