〈以巴衝突〉分析師：以巴戰火擴散到加薩以外的機率達70%  市場低估風險

BCA 研究公司地緣政治首席分析師 Matt Gertken 表示，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 (Hamas) 之間的戰火，在未來 12 個月有 70% 的機率擴散到加薩走廊以外的地區，並警告金融市場低估了石油供給中斷的可能性。

目前金融市場大致保持冷靜，美三大指數周一 (16 日) 全面收高，從 2 年期到 30 年期美債殖利率也都回升，油、金回吐上周部分漲幅。在此同時，策略師持續評估中東危機的潛在影響。

一些交易員和投資人擔憂，金融市場尚未完全定價美國爆發第二波通膨升溫的可能性，時間又正逢美國聯準會 (Fed)11 月 1 日可能決議按兵不動之際。

FNH 金融首席經濟學家 Chris Low 說，面對經濟前景不確定性，央行官員因為不太肯定而選擇按兵不動，可能導致通膨竄升和較高的市場利率。

BCA 的 Matt Gertken 認為，以色列對加薩只發動節制攻勢的可能性只有 30%。

反之，他預估以哈戰火有超過 45% 的機率會擴散到黎巴嫩、敘利亞，包括有伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨 (Hezbollah)，因此可能引發區域戰爭、並波及油價，但不必然對油價造成直接的影響。

Gertken 接著指出，以哈戰火甚至有 25% 的機率造成以色列與伊朗的直接衝突，形式可能是以色列攻擊伊朗、伊朗在中東的資產或在伊拉克的核心勢力範圍。在此情況下，就可能迫使伊朗採取軍事回應，例如切斷石油供給，藉此告知美國要以色列節制。

Gertken 表示，中東局勢動盪帶來重大油價衝突的機率有 31%，投資人應該把此事視為未來 12 到 24 個月要做好準備的基本情境。他並建議投資人，相對於景氣循環股，此刻應該「做多防禦類股和能源股」。

Principal 資產管理公司全球首席策略師 Seema Shah 說：「以色列局勢對總經面帶來的最大疑慮，就是一旦油價大幅上漲並推升通膨，可能促使世界各國中央銀行採取何種行動。」

Shah 指出，布蘭特原油價格尚未大幅上漲，但如果緊張明顯升高，就可能大幅刺激油價。雖然央行官員短期內還可以略過這些發展，但如果油價漲勢延續下去，就可能影響到核心通膨和通膨預期，並迫使央行採取行動。

假如油價進一步上漲、物價上漲壓力捲土重來，市場對央行進一步行動的預期心理，就會加劇債市動盪。

Shah 說：「考量到以色列局勢發展，投資人宜把資金分散在不同資產、保持多元化投資，可以偏重高品質和防禦類股。」