〈以巴衝突〉王毅與伊朗外長通話 中方：要避免斷送中東和平進程

中國外交部長王毅與美國國務卿布林肯通話後，周日（15 日）應約與伊朗外長 Abdullah Heyyan 通話，伊方表示，希望透過政治途徑解決以巴衝突，中方則說，要避免斷送中東和平進程。

中國外交部周日公布的訊息顯示，Abdullah Heyyan 指出，當前中東地區形勢危險，戰爭不斷擴大，應儘快採取行動阻止以色列對加薩平民的襲擊，緩解加薩人道局勢。伊方希望透過政治方式解決問題，願就此與中方加強溝通。

王毅表示，當務之急是推動局勢降溫，防止加薩地帶出現嚴重人道災難，造成更多無辜平民傷亡，進而損害地區和平局面，斷送中東和平進程。

他說，行使自衛權應當遵守國際法和國際人道法，包括保障平民和被扣押人員安全。以暴制暴只能造成更大傷害，帶來更嚴重危機。

王毅指出，中方支持伊斯蘭國家在巴勒斯坦問題上加強團結協調，發出一致聲音。國際社會應當行動起來，反對任何一方傷害平民的行為。聯合國特別是安理會要切實負起責任，發揮應有作用。

王毅強調，以巴局勢發展到今天的地步，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權長期遭到擱置，生存權長期不能落實，回歸權長期遭到漠視。這種歷史不公應當儘快結束。中國將繼續站在和平公道一邊，支持巴勒斯坦人民維護自身民族權利的正義事業。