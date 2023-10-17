德勤調查：今年節日購物季美國消費者支出將增14%

德勤 (Deloitte) 公布的一項調查顯示，美國消費者預計今年節日購物季的支出將較去年將有所上升，但由於學生貸款還款重啟和薪資增長放緩的影響，中等收入購物者的增幅預計將小得多。

德勤在 8 月底和 9 月初針對 4330 名美國成年人進行的調查顯示，總體而言，購物者預計今年購物季將平均花費 1652 美元，比去年增長 14%。

家庭年收入在 5 萬至 10 萬美元之間的購物者，預計今年的支出將增加 26%，約 1534 美元。年收入在 20 萬美元以上的族群，預計他們的假期支出將成長 22%，達到 3922 美元。

中等收入族群，即年收入在 10 萬至 20 萬美元之間的家庭，今年只計畫增加 2% 左右的支出，為 2167 美元，因為大學債務負擔，加上實際薪資增長乏力，使這部分人群對假期支出不太樂觀。

德勤負責這一報告的作者之一 Brian McCarthy 表示，與其他收入群體相比，這群人可能會更感受到學生債務的轉變。他補充說，再加上房地產市場停滯不前，這使得他們「現在負擔最重」。

報告指出，有學生貸款需要償還的人中，有近一半的人計畫控制假期支出。

此外，更大一部分購物者關心的是能否買到便宜貨。三分之二的人表示，他們將在感恩節期間購物，包括黑色星期五和網路星期一。相比之下，2022 年這一比例為 49%。