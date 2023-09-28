消費者支出調降 美國過去三年第1季GDP數據全面下修

修訂後的政府數據顯示，由於消費者支出下修，美國 2020 年、2021 年和 2022 年第 1 季的經濟活動若非更加疲軟，就是不如之前估計的那麼強勁。

負責編製國內生產毛額 (GDP) 報告的經濟分析局 (BEA) 表示，沒有證據證明幾年前困擾 GDP 資料的遞延季節性是個問題。

政府調整經濟數據以消除季節性天氣模式和假期等波動。這些波動通常每年在大致相同的時間和幅度內發生，以使經濟數據更易於解釋和分析。但在某些情況下，即使在數據發布後，季節性影響仍然存在季節性調整。這種情況在政府於 2018 年解決該問題之前的第 1 季 GDP 數據中最為普遍。

當時，遞延季節性因素往往低估了第 1 季的經濟成長。

BEA 國民經濟帳戶副主任瓦斯豪森 (Dave Wasshausen) 表示：「我們提出一整套協議和機制，將對其進行檢查，以確保沒有遞延季節性。」

他說，「因此，我們繼續進行測試和檢查，只是為了看看是否存在遞延季節性，但實際上沒有。」

2020 年第 1 季 GDP 下修至年減 5.3%，而不是前值 4.6%。但 2020 年全年 GDP 因第 3、4 季表現強勁而上修 0.6 個百分點至收縮 2.2%。

因消費者支出下修，2021 年第 1 季 GDP 成長 5.2%，而非原值 6.3%。全年成長率從 5.9% 下修至 5.8%，反映出州和地方政府支出、聯邦政府支出和非住宅固定投資都被下修。

2022 年第 1 季 GDP 收縮 2.0%，從先前的 1.6% 下修。消費者支出估計持平，而不是原先報告的成長 1.3%，這是下調數據的原因。

2022 年全年經濟成長下修 0.2 個百分點至 1.9%，這是消費者支出、庫存投資、州和地方政府支出和出口調降以及進口調升的結果。

年度指標修正納入 2017 年經濟普查結果，基準年由 2012 年改為 2017 年。2017 年至 2022 年經濟情勢變化不大，GDP 年均成長 2.2%，高於先前預測的 2.1%。

新冠疫情造成的經濟衰退仍是史上最嚴重，從 2019 年第 4 季到 2020 年第 2 季，經濟平均收縮 17.5%，上修 0.7 個百分點。

從收入方面衡量，2017 年至 2022 年經濟平均成長率為 2.3%。國內總收入 (GDI) 比前估計值高出 0.2 個百分點。

部分經濟學家關注每季 GDP 和 GDI 之間的差距，認為經濟並不像最近數據顯示的那麼強勁。

雖然這種差距或統計差異在 2022 年第 4 季擴大，但全年收窄，占 GDP 的比率為 -0.2%，而不是先前的 -0.6%。2022 年的差距不到 GDP 的 0.1%，從 -0.6% 上修。

瓦斯豪森表示：「值得注意的是，過去 50 年的平均統計差異占 GDP 的比重約為 0.9%。根據 2017 年的最新數據，這 3 年每年的比重均為 0.3% 或更少。」「因此透過這次更新，我們對統計差異的所在感到非常滿意。」