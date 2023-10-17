〈以巴衝突〉拜登周三訪以色列 聯合國安理會未通過以巴局勢決議草案

美國國務卿布林肯在周二（17 日）表示，總統拜登計劃周三訪問以色列，展現力挺以色列的立場，並避免以巴衝突進一步擴大，他預定拜會以色列總理尼坦雅胡，討論美國援助事宜。

布林肯與尼坦雅胡舉行會談後表示，拜登將於周三前往以色列，拜登將明確表示以色列有權利和責任保護人民免受哈瑪斯的威脅。拜登將成為以巴衝突爆發以來首位造訪以色列的國家元首。

布林肯說，美國和以色列達成協議，將允許援助物資送達加薩地帶的平民，且非常重要的是，要儘快把援助帶進加薩地帶。

布林肯並指出，拜登將聽取以軍的戰鬥目標和戰略簡報，並重申與以色列團結一致。

拜登周日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60 分鐘」（60 Minutes）採訪時強調，他相信以軍將按照戰爭規則行事，無辜平民能夠獲得藥物、食物及水。

拜登也表示，他不認為以色列應該長期控制加薩走廊。他認為，假如以軍佔領加薩，「這將是一個很大的錯誤」。拜登並說，哈瑪斯極端份子不代表所有巴勒斯坦老百姓。

此外，聯合國安理會表決以巴局勢決議草案。由於美國、法國、英國、日本四國反對，安理會未通過這項草案。

俄羅斯提出的決議草案，呼籲立即實行持久、受全面尊重的人道主義停火；強烈譴責針對平民的一切暴力和敵對行動以及一切恐怖主義行為；呼籲安全釋放所有人質；呼籲不受阻礙提供和分配人道主義援助，包括食品、燃料和醫療，並為有需要的平民安全疏散創造條件。