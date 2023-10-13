〈以巴衝突〉雙方傷亡超過13,000人！英國在地中海部署軍隊 以色列要求加薩人南遷

以巴衝突雙方傷亡不斷增加，目前傷亡人數已經超過 13,000 人，英國首相蘇納克下令在地中海部署軍隊，支援以色列自我防衛，且以國已要求加薩人南遷，可能是以軍為地面進攻做準備。

巴勒斯坦衛生部門在周四（12 日）表示，本輪以巴衝突已致巴勒斯坦 1,569 人死亡，其中加薩地帶 1,537 人死亡，另約 6,612 人受傷；約旦河西岸 32 人死亡，600 多人受傷。

以色列至少 1,300 人死亡，3,297 人受傷。以巴新一輪衝突目前已造成雙方超過 2,800 人死亡，逾 10,500 人受傷。

英國首相府宣布，將向靠近以色列的東地中海部署巡邏偵察機、兩艘皇家海軍艦艇等軍事力量，以展現對以色列的支持。

蘇納克說：「將與我們的盟友一起，部署我們的世界級軍隊，以確保中東地區穩定，防止衝突進一步升級」。

聯合國發言人 Stephane Dujarric 表示，以國軍方在周五通知聯合國，要求居住在加薩走廊的 110 萬名巴勒斯坦人，必須在未來 24 小時內撤至加薩南部。此舉可能是以軍為地面進攻做準備。

巴勒斯坦總理 Mohammad Shtayyeh 已在周四警告以色列不要派地面部隊進入加薩地帶，並表示這將導致「災難性後果」。

Shtayyeh 當天在電視演說中指出：「任何地面入侵都將帶來災難性後果」。巴勒斯坦現在的首要任務，是制止以色列對加薩地帶的「侵略」。

Shtayyeh 呼籲國際社會遏制「侵略」，並表示巴勒斯坦正在與埃及合作，開闢人道主義走廊，為加薩地帶提供援助。