英國監管制度擴大 幣安停止當地新用戶使用交易所

根據外媒周一 (16 日) 報導，幣安已暫停英國未註冊的新用戶使用其加密貨幣交易所的權限，此前英國監管機構終止與幣安合作提供合規通訊服務公司的授權，因此幣安平台在英國的運作受到影響。

根據幣安在部落格的文章寫到，從倫敦周一下午五點開始，任何尚未註冊幣安平台的英國客戶都無法再加入該交易所。分析認為，此舉使這家全球最大的加密貨幣交易所無法在英國獲得新用戶，也替幣安重返這個除美國以外最大加密貨幣市場之一的抗爭奠定基礎。

據了解，從 10 月 8 日開始，英國的金融推廣制度擴大到包括加密貨幣資產服務供應商，無論這些供應商位在何處。該國監管機構現在要求所有加密服務平台要向英國消費者顯示明確的風險警告，而且所有通訊都需要獲得金融行為監理總署 (FCA) 的批准。倘若不按照新規，將會被 FCA 列入公開警告名單並無限制的罰款和無限期的封殺。

幣安先前聘請 P2P 貸款平台 Rebuildingsociety.com 來獲得當局批准與英國客戶的通訊服務，當中包括幣安官網和應用程式上的所有內容。不過 FCA 目前限制 Rebuildingsociety.com 批准加密公司的通訊服務，命令其在倫敦時間 10 月 11 日下午五點之前撤銷全部現有的批准，這也意味著期限一到幣安平台無法正常在英國運作。

幣安發言人對此表示，公司已向 FCA 表示正在與另一家合適的 FCA 授權公司積極洽談，以盡快恢復平台服務。不過 FCA 對此並未回應。

其實 FCA 早在 2021 年就警告英國消費者不要使用幣安的服務，指出由於其模糊的全球結構，該公司無法受到有效監管。

至於其他違反規則的數百間加密貨幣公司已在月初遭 FCA 列入警告名單，其中包括火幣 (Huobi) 和庫幣(KuCoin)。英國消費者會看到 FCA 的警告寫著：「這家公司可能未經當局允許就在推廣金融服務獲產品，應該避免與這家公司打交道。」