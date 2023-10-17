微軟旗下LinkedIn今年二度裁員 668人工作不保

微軟旗下 LinkedIn 周一 (16 日) 表示將進行今年第二輪裁員，會在工程、產品、人資和財務團隊裁撤 668 人，原因是使用招聘平台和企業社群網路的公司越來越少。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 周一盤中股價上漲 1.87%，每股暫報 333.87 美元。

LinkedIn 周一在部落格文章中表示，公司會繼續投資未來的策略重點，確保繼續替會員提供服務的價值。該公司是透過廣告銷售和使用該網路尋找合適求職者的招聘服務收取訂閱費來盈利。

有分析指出，由於找新工作的求職者越來越少，招聘的業主也不多，所以 LinkedIn 的服務需求逐漸下滑。該公司在今年 5 月曾表示，計劃關閉在中國的服務並裁員約 716 人。

儘管如此，LinkedIn 在微軟的領導下仍在成長，微軟於 2016 年以 262 億美元收購這家求職社群媒體公司。LinkedIn 在今年第二季 (截至 6/30) 的營收成長 5%，預估第三季 (截至 9/30) 營收將實現「中低個位數」成長。

另一方面，面對不確定的經濟前景，美國科技業今年迄今已經裁員數萬人，此次更凸顯該產業的進一步裁員。就業公司 Challenger, Gray & Christmas 的數據顯示，今年上半年科技業共裁員 141,516 人，而去年同期僅有 6,000 人。