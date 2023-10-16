貝萊德否認現貨ETF過審消息 比特幣回吐漲幅

比特幣周一突然急漲，隨後又幾乎回吐所有漲幅，此前資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 否認一篇報導，該報導指出美國證券交易委員會 (SEC) 已批准其備受矚目的現貨比特幣 ETF 申請。

比特幣交易價格周一一度大漲逾 11% 至 2.99 萬美元，刷新去年 8 月以來新高，但截稿前漲幅幾乎全部回吐，根據 CoinGecko 數據，該加密貨幣在 24 小時內上漲 0.7%，報 28,233.78 美元。

加密貨幣新聞媒體 Coin Telegraph 周一早些時候曾報導，SEC 已批准貝萊德現貨比特幣 ETF 申請，但福斯商業新聞 (Fox Business) 記者在社群媒體平台 X(前推特) 發文表示，貝萊德已向自己證實這是假新聞，申請仍在審查中。消息傳出後，比特幣價格大跌。

貝萊德隨後也向路透證實，iShares 比特幣 ETF 申請仍在接受 SEC 的審查。對此，SEC 並未立即回應置評請求。

報導指出，加密貨幣市場一直靜待貝萊德的好消息，倘若獲 SEC 批准，可能會推動加密貨幣交易價格上漲。

倫敦加密貨幣公司 Enigma Securities 研究主管 Joseph Edwards 表示，這次的波動表明，比特幣市場對即將推出的現貨 ETF 有多麼執著。至少在半年的時間內，比特幣幾乎是唯一的催化劑，而非更廣泛的加密貨幣市場。