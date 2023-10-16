摩根士丹利：標普500指數第四季很有可能反彈 儘管阻力重重

路透周一 (16 日) 報導，摩根士丹利 (MS-US) 分析師威爾森 (Michael Wilson) 再報告中表示，標普 500 指數在今年第四季「很有可能」出現反彈。

威爾森與其他策略師表示，多數投資人認為如果目前該指數的水準在短期內保持不變就有可能反彈，儘管利率上升和經濟成長放緩的擔憂揮之不去。

他們表示，許多人仍在做多，以減少措施機會的可能。在過去一周內，大型股的小幅走強推動標普 500 指數，儘管信心水準在過去一周可能有所減弱。

摩根士丹利維持標普 500 指數 3,900 點的今年年底目標，認為最好的倉位方式是投資收益穩定的防禦性成長股，以及能源等周期較晚的周期性股。

威爾森是華爾街最悲觀的分析師之一，他認為市場的正面情緒取決於當前股價在短期內的表現。他說如果沒有，可能會看到倉位迅速轉向鎖定年底前獲利和業績表現的個股。

受人工智慧 (AI) 帶來的樂觀情緒和對美國聯準會 (Fed) 不會進一步升息的預期推動，標普 500 指數今年上漲約 13%，但最近的經濟數據和 Fed 官員的談話在過去一個月扭轉了這種情緒。

美股上周承受拋售壓力，因在激進組織哈瑪斯對以色列發動突襲後，投資人紛紛湧向美國公債市場，但標普 500 指數仍守住一些漲幅。威爾森指出，美股周一開盤走高強化了股是能承受另一場外部衝擊的觀點。

截稿前，道瓊工業指數漲近 260 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲近 140 點或逾 1%，標普 500 指數漲近 0.9%，費城半導體指數漲近 1.5%。美國 10 年期公債殖利率升至 4.7%，美元指數跌至 106.26。