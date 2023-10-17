輝瑞大砍財測後股價止跌走高 不確定因素消除獲分析師升評

美國製藥巨擘輝瑞上周五表示，由於對新冠疫苗和口服藥的需求下降，大砍全年銷售預測 90 億美元，不過此舉反而讓渴望瞭解該公司新冠疫情後成長策略的投資人鬆了一口氣，周一 (16 日) 盤中股價上漲逾 4%。

輝瑞 (PFE-US) 周一盤中股價上漲 4.02%，每股暫報 33.40 美元。不過該股仍較 2021 年 12 月的高點下跌了 45%。

輝瑞上周五大砍財測是 10 年來下修幅度最大的一次，導致當日盤後股價大跌，然而本周首個交易日股價卻強彈。有分析師認為，此舉是一個重新設定投資人預期的機會，其中包括 Jefferies 分析師 Akash Tewari，他將輝瑞的股票評等從「持有」(Hold) 上調至「買入」(Buy)。

輝瑞從新冠疫情中獲益最多，但也因其業績下滑而受到最大打擊。幾個月來，該公司高管延後財測調整，告訴分析師和投資人，需要更多的數據來估算新冠肺炎特許經營的表現。這只會給執行長博爾拉 (Albert Bourla) 和新任財務長 Dave Denton 帶來更大的壓力，同時也強化市場對該公司會以某種方式實現接近預測業績的預期。

此外，輝瑞周一將自家抗新冠病毒藥物 Paxlovid 在今年的銷售預期從 80 億美元下調至 10 億美元。自該藥物於 2021 年 12 月獲得批准以來，美國政府一直是這種藥物的主要客戶，購買約 2,400 萬個療程，每次療程約 530 美元。美國民眾可以免費獲得這些藥物治療。

根據 Symphony Health Systems 的資料，截至 9 月份，已有近 1,300 萬新冠口服藥療程為美國民眾使用。在輝瑞將藥品出售給私人買家之前，還有大約 1,100 萬療程的藥物庫存。美國政府數據也顯示，其藥品儲備大約有類似規模。

有分析認為，輝瑞需要一年多的時間來消耗政府的藥物庫存。不過回收庫存的舉措讓人們對公司的財務狀況少了一些猜測。市場人士指出，對於輝瑞這樣規模的公司來說，上周財測的下修是前所未見，儘管疫情很難預測。

Truist Securities 分析師 Robyn Karnauskas 表示，從長期來看，Paxlovid 的銷售可能會有所改善，因為美國不再持有該庫存。晨星公司 (Morningstar) 分析師 Damien Conover 表示，Paxlovid 療程在零售市場的售價可能高達 700 美元。

不僅如此，輝瑞在周一還將今年新冠疫苗銷售額預測下修 20 億美元至 115 億美元。就在上個月，該公司高層還表示，預估 24% 的美國人口將接種新冠疫苗追加劑，這比前次追加劑的接種水準要高，然後周一卻下修至僅有 17% 的疫苗追加劑人數比例。

儘管輝瑞下修銷售展望和同意美國政府收回其新冠口服藥庫存 Paxlovid 的消息讓投資人失望，但也消除向美國私人醫療系統銷售疫苗的障礙，製藥商在該系統的銷售通常有利可圖。

這些產品需求下降的速度一直讓輝瑞高層措手不及。輝瑞第二季財報表現不佳後，紛紛下修銷售展望。不過博爾拉在周一表示，圍繞新冠業務的許多不確定性已經解決或即將解決，最終因素將變得清晰，每個人都可以合理安全地預測 2024 年及未來幾年的業務。

至於其他競爭對手而言，新冠疫苗製造商莫德納 (MRNA-US) 重申其 2023 年新冠疫苗銷售額在 60 億至 80 億美元之間的預期。該公司表示，在看到整個 10 月份的趨勢後，將更好地瞭解美國市場的總規模。

