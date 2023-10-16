〈美股早盤〉投資人靜待企業財報與經濟數據出爐 主要指數開高

投資人靜待本周關鍵經濟數據和特斯拉等重磅公司公布第三季財報出爐，同時也留意聯準會 (Fed) 包括主席鮑爾在內的官員發表談話，本周是下次貨幣政策會議前的最後一次談話，下周將進入靜默期，美股主要指數周一 (16 日) 開高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 230 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲近 0.9%。

投資者靜待中東局勢進一步發展，市場在上周湧入避險資產後，周一普遍平靜下來。就在最新的美股財報季全面展開之際，這場中東動盪局勢已給忙於解讀經濟和利率展望的交易員帶來了額外的擔憂。

美股開盤前，標普 500 指數期貨上漲 0.3%、那斯達克 100 指數期貨在上周下跌後走穩。其中波動最大的是美國公債，10 年期公債殖利率躍升，收復上周 19 個基點的部分跌幅，30 年期公債殖利率攀升 10 個基點。布蘭特原油價格在上周五飆升近 6% 後保持在每桶 91 美元附近，黃金價格走跌。

Abrdn investment Management 投資總監 Luke Hickmore 表示，中東的地緣政治緊張局勢目前仍是市場焦點，不過現在似乎平靜一些，但若戰爭規模過大，就意味著石油面臨更大壓力，市場需要應對更多的不確定性。

美國官員迅速與中東國家進行對話，包括與伊朗進行秘密會談以遏制衝突。據德國媒體《圖片報》(Bild Zeitung)報導，美國總統拜登正在考慮親自訪問以色列，德國總理蕭茲預計將於周二 (17 日) 抵達以色列。約旦國王阿布杜拉二世 (King Abdullah II) 正在羅馬，預估他將會面義大利總理梅洛尼，以緩解緊張局勢。

其他消息方面，歐洲和美國半導體股表現不佳，此前有外媒報導指出，美國政府計劃填補限制中國獲得先進半導體和晶片製造設備的規定漏洞。輝達 (NVDA-US) 周一盤前股價跌逾 1%。

隨著美國財報季的到來，華爾街策略師警告，企業獲利展望正在減弱，可能會繼續低迷。摩根士丹利分析師 Michael Wilson 表示，過去幾周標普爾 500 指數的獲利修正幅度大幅下降。獲利修正幅度指的是企業股票評級上調與下調的數量。

根據花旗數據顯示，在財報季到來之前，美國個股評級下調的速度連續四周超過評級上調的速度。摩根大通策略師 Mislav Matejka 預估這種情況將持續下去。

與此同時，交易員也在密切留意美國最新經濟數據，等待本周多名聯準會 (Fed) 官員的發言，從中尋找政策前景線索。本周將公布的全球經濟狀況數據包括中國經濟成長數據以及日本、英國和歐元區的通膨數據。此外美國在一系列強於預期的經濟數據公佈後，Fed 主席鮑爾將發表談話。

截至台北時間周一（16 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.48%，至每股 178 美元

根據市場追蹤機構 Counterpoint Research 的分析報告，蘋果新款的 iPhone 15 在中國的銷量遠不如前一款，反映出消費持續疲軟以及華為等競爭對手的崛起。華爾街分析師在報告中指出，華為現在已經從蘋果手中奪走中國市場老大的地位。

福特 (F-US) 早盤上漲 0.68%，至每股 11.89 美元

美國汽車工人聯合會 (UAW) 上周在社群媒體上表示，很遺憾不得不升級罷工，本來是為了拿到另一份報價，可沒想到福特方面卻給出了與兩周前相同的報價。福特汽車此前表示，由於公司的生產系統相互關聯，工會的罷工策略對各工廠產生了連鎖反應，所以決定從周一起再次裁員 550 人。

輝瑞 (PFE-US) 早盤上漲 2.93%，至每股 33.05 美元

輝瑞上周再次下調全年營收預測，區間為 580 億至 610 億美元。今年公布二季財報時，輝瑞就曾下調全年營收預期，從 670 億美元至 710 億美元，調整到 670 億美元至 700 億美元。當時給出的下調原因是某些短期的不利因素，包括今年 7 月美國龍捲風對製藥廠的影響。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通全球策略師 Nikolaos Panigirtzoglu 表示，宏觀經濟仍存在很多不確定性。市場消化了 2022 年的很多衰退風險，但排除 2023 年的風險，因為今年還沒有發生衰退，目前正處於等待模式，同時評估 2024 年是否會出現衰退。