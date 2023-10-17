UAW罷工持續 福特董事長呼籲達成協議讓事件落幕

福特汽車執行董事長福特 (Bill Ford) 周一 (16 日) 呼籲美國聯合汽車工會 (UAW) 結束持續 32 天的罷工並達成新的勞資協議，還警告罷工對福特和美國經濟的影響越來越大。對於福特的喊話，UAW 並未立即回應。

福特、通用汽車 (GM-US) 和 Stellantis(STLA-US)的 3.4 萬名 UAW 工會成員罷工，福特以罷工影響為由，讓 2,480 名員工暫時休假。福特還說，UAW 的罷工損害數萬名美國工人的利益，倘若這樣持續下去，將對美國經濟產生重大影響。

他還提到，豐田、本田、特斯拉 (TSLA-US) 和其他製造車商喜歡這次的罷工，因為這些車商知道罷工時間越長，對自己越有利。

有外媒指出，傳統上福特與 UAW 的關係要比 UAW 和通用、Stellantis 的關係還要好。但最近幾周福特暗示對談判進展感到不滿，執行長法利 (Jim Farley) 對 UAW 主席費恩 (Shawn Fain) 在擴大罷工期限前不與執行董事長福特會面的決定頗有微詞。

UAW 主席費恩上周五指責福特汽車企圖以不充分的報價來玩弄談判，堅持要該公司大幅提高薪酬。而在談到福特執行長法利優渥的薪資待遇時，他也對此表示不滿，認為福特都花大把錢在高層或市場上。

福特一名高層上周四表示，公司在替 UAW 提高薪資和福利方面的支出「已達到極限」，包括到 2028 年初加新 23%。另外該高層還表示，如果 UAW 的要求在 2019 年早在就開始實施的話，這就意味著公司將會破產。

截稿前，福特 (F-US) 周一盤中股價上漲 0.82%，每股暫報 11.91 美元。