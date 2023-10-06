阻貶韓元 南韓9月外匯存底連兩個月縮水 

鷹派聯準會 (Fed) 和強勢美元影響下，南韓 9 月外匯存底下滑，是連續第二個月下降，並創下四個月來最大降幅，顯露當局為了阻止韓元貶值而干預匯市的痕跡。

根據南韓央行 (BOK) 周五 (6 日) 公布的數據，9 月底止的外匯存底金額為 4141.2 億美元，比 8 月底減少 41.8 億美元。這是 5 月迄今最大減幅，外匯存底則降到 2022 年 10 月以來最低水準。

南韓央行表示，外匯存底減少和非美元資產轉換價值減損，以及減緩外匯市場波動的措施有關，包括與南韓退休基金的貨幣交換計畫。

韓元兌美元 9 月貶值約 2%，而衡量美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 同期上漲逾 2%。

我國央行周四公布，9 月外匯存底比 8 月減少 14.58 億美元，降至 5640.0 億美元，連續第二個月下滑。央行外匯局長蔡炯民表示，新台幣近兩個月貶值速度較快，央行確實動用外匯存底進場調節，導致餘額下滑。

據我國央行統計 9 月各主要幣別兌美元表現，英鎊貶值 4.58%，歐元貶值 3.82%，日元貶值 2.32%，澳幣貶值 1.74%，新台幣貶值 1.17%，人民幣貶值 0.14%。美元指數則上漲 2.51%。

南韓央行數據則顯示，南韓外匯存底在 6 月和 7 月均上升，8 月呈現下滑。不過截至 8 月底止，南韓外匯存底在全球仍排名第九。

觀察全球外匯存底，第一是中國，規模超過 3 兆美元，接著為日本和瑞士，台灣排全球第四。