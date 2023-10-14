美股重點新聞摘要2023年10月14日

今日操盤前瞻

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美國公債最大買家洗牌 留意債市暗潮洶湧

美國公債最大買家換人，讓華爾街資深人士準備迎接這個全球最大債券市場的進一步痛苦。閱讀全文...

日元再度走貶 日本財長告知 G20 可能有干預匯市必要

日本財務大臣鈴木俊一周五 (13 日) 對 20 國集團 (G20) 同僚表示，由於全球貨幣緊縮可能升高匯市波動，日本可能需要在外匯市場採取「適當行動」，似乎有意再次對投資人發出干預警告。閱讀全文...

Fed 哈克重申鴿派論調 支持利率按兵不動

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周五 (13 日) 在德拉瓦州商會 (Delaware State Chamber of Commerce) 上表示，目前通膨正在放緩，除非經濟數據出現大幅變化，否則自己傾向利率按兵不動。此番言論與他 8 月在傑克森霍爾全球央行年會上的立場一致。閱讀全文...

美 10 月密大消費者信心指數初值跌至 63 短期通膨預期創 5 個月新高

美國密西根大學周五 (13 日) 公布初步調查顯示，10 月短期通膨預期升至 5 個月來新高，而且消費者信心指數大幅下滑，單月降幅為去年 6 月以來最大，透露美國民眾對自己的財務狀況與信心的看法急遽惡化。閱讀全文...

終於修成正果！微軟完成以 690 億美元收購動視暴雪

根據微軟周五 (13 日) 提交給美國監管機構的文件，該公司已完成以 690 億美元收購動視暴雪的交易，是其 48 年歷史以來最大一筆交易。此前微軟平息了英國與歐洲監管機構對市場競爭方面的擔憂，而且還在與美國監管機構的訴訟中獲勝，市場認為該監管機構後續影響也不大。閱讀全文...

